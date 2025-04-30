https://ria.ru/20250430/morales-2014501306.html

В Боливии аннулировали ордер на арест экс-президента Моралеса

В Боливии аннулировали ордер на арест экс-президента Моралеса - РИА Новости, 30.04.2025

В Боливии аннулировали ордер на арест экс-президента Моралеса

Суд боливийского города Санта-Крус аннулировал ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, выданный в рамках расследования его связи с... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T21:24:00+03:00

2025-04-30T21:24:00+03:00

2025-04-30T21:24:00+03:00

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кочабамба (город)

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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Суд боливийского города Санта-Крус аннулировал ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, выданный в рамках расследования его связи с несовершеннолетней в 2016 году, когда он занимал пост главы государства, сообщило издание Urgente. "Это подтверждено. Могу сказать, что это торжество справедливости и восстановление прав. Все прокурорское расследование до 2 октября 2024 года и все, что было сделано до уголовного следственного суда, было аннулировано", - заявил Urgente депутат от партии Движение к социализму (MAS) и соратник Моралеса Эктор Арсе. Судья Лилиан Морено распорядилась прекратить расследование и передать дело прокурорам департамента Кочабамба, где Моралес пользуется сильной политической и социальной поддержкой. По словам депутата Арсе, с решением судьи Морено ордер на арест Эво Моралеса теряет силу, и он может свободно передвигаться по всей Боливии. Боливийский суд в январе выдал ордер на арест Моралеса в рамках дела о торговле людьми - после того как он повторно не явился на слушания. Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Моралес. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.

https://ria.ru/20250210/boliviya-1998448347.html

https://ria.ru/20241004/morales-1976290820.html

санта-крус (боливия)

кочабамба (город)

боливия

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в мире, санта-крус (боливия), кочабамба (город), боливия, эво моралес