В Боливии аннулировали ордер на арест экс-президента Моралеса
Суд в Боливии аннулировал ордер на арест экс-президента Эво Моралеса
© AP Photo / Natacha PisarenkoЭво Моралес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Эво Моралес. Архивное фото
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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Суд боливийского города Санта-Крус аннулировал ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, выданный в рамках расследования его связи с несовершеннолетней в 2016 году, когда он занимал пост главы государства, сообщило издание Urgente.
"Это подтверждено. Могу сказать, что это торжество справедливости и восстановление прав. Все прокурорское расследование до 2 октября 2024 года и все, что было сделано до уголовного следственного суда, было аннулировано", - заявил Urgente депутат от партии Движение к социализму (MAS) и соратник Моралеса Эктор Арсе.
Судья Лилиан Морено распорядилась прекратить расследование и передать дело прокурорам департамента Кочабамба, где Моралес пользуется сильной политической и социальной поддержкой. По словам депутата Арсе, с решением судьи Морено ордер на арест Эво Моралеса теряет силу, и он может свободно передвигаться по всей Боливии.
Боливийский суд в январе выдал ордер на арест Моралеса в рамках дела о торговле людьми - после того как он повторно не явился на слушания. Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Моралес. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.
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