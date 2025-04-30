https://ria.ru/20250430/moor-2014481530.html
Тюменская область передала подразделениям в зоне СВО оборудование и лодки
Тюменская область передала подразделениям в зоне СВО оборудование и лодки - РИА Новости, 01.05.2025
Тюменская область передала подразделениям в зоне СВО оборудование и лодки
Большую партию гуманитарной помощи от Тюменской области получили служащие в зоне СВО в 337-м полку воздушно-десантных войск тюменцы и батальон мобилизованных... РИА Новости, 01.05.2025
2025-04-30T19:51:00+03:00
2025-04-30T19:51:00+03:00
2025-05-01T09:27:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Большую партию гуманитарной помощи от Тюменской области получили служащие в зоне СВО в 337-м полку воздушно-десантных войск тюменцы и батальон мобилизованных "Ермак", сообщил губернатор Александр Моор. Видеообращением от бойцов 337-го полка воздушно-десантных войск и сформированного в Тюменской области батальона мобилизованных "Ермак" Моор поделился в своих соцсетях. "Оба подразделения получили большой объем гуманитарной помощи от родного региона. По запросу командиров мы собрали и отправили квадрокоптеры, дизельный генератор, специальное обмундирование, металлодетекторы, тепловизионные прицелы, одеяла против пуль и осколков, рации, лодки и лодочный мотор. Благодарю бойцов за обратную связь и всех, кто принял участие в формировании и доставке груза", - отметил Моор. В видеообращении военнослужащие благодарят власти и жителей региона за регулярную поддержку и помощь, отмечают, что полученное оборудование им жизненно необходимо. "Огромное вам спасибо за ту гуманитарную помощь, которую вы оказываете с начала СВО войсковой части. Этот груз позволит сохранить жизни наших бойцов, вернуть их домой к матерям живыми. Здесь и лодки для переправы на острова с моторами, и три комплекса РЭП - очень важны нам сейчас", - отметил боец из "Ермака".
https://ria.ru/20250428/sahalin-2013759561.html
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александр моор, тюменская область, сво
Надежные люди, Александр Моор, Тюменская область, СВО
Тюменская область передала подразделениям в зоне СВО оборудование и лодки
Моор: Тюменская область передала подразделениям в зоне СВО оборудование и лодки
ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Большую партию гуманитарной помощи от Тюменской области получили служащие в зоне СВО в 337-м полку воздушно-десантных войск тюменцы и батальон мобилизованных "Ермак", сообщил губернатор Александр Моор.
Видеообращением от бойцов 337-го полка воздушно-десантных войск и сформированного в Тюменской области батальона мобилизованных "Ермак" Моор поделился в своих соцсетях.
"Оба подразделения получили большой объем гуманитарной помощи от родного региона. По запросу командиров мы собрали и отправили квадрокоптеры, дизельный генератор, специальное обмундирование, металлодетекторы, тепловизионные прицелы, одеяла против пуль и осколков, рации, лодки и лодочный мотор. Благодарю бойцов за обратную связь и всех, кто принял участие в формировании и доставке груза", - отметил Моор.
В видеообращении военнослужащие благодарят власти и жителей региона за регулярную поддержку и помощь, отмечают, что полученное оборудование им жизненно необходимо. "Огромное вам спасибо за ту гуманитарную помощь, которую вы оказываете с начала СВО войсковой части. Этот груз позволит сохранить жизни наших бойцов, вернуть их домой к матерям живыми. Здесь и лодки для переправы на острова с моторами, и три комплекса РЭП - очень важны нам сейчас", - отметил боец из "Ермака".