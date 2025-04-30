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Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получат матпомощь - РИА Новости, 30.04.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:30 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/moor-2014454440.html
Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получат матпомощь
Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получат матпомощь - РИА Новости, 30.04.2025
Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получат матпомощь
Жители пяти населенных пунктов Казанского и Абатского районов Тюменской области, где с 1 мая будет действовать режим ЧС по паводку регионального уровня, в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:30:00+03:00
2025-04-30T18:30:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Жители пяти населенных пунктов Казанского и Абатского районов Тюменской области, где с 1 мая будет действовать режим ЧС по паводку регионального уровня, в случае затопления их домов или невозможности выехать на благополучные территории смогут получить единовременную материальную помощь, сообщил губернатор Александр Моор. С 1 мая режим ЧС регионального уровня начинает действовать в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района. "Жители населенных пунктов, в которых будет установлен режим ЧС регионального уровня, могут обратиться за единовременной материальной помощью. Право на ее получение имеют только те граждане, которые в результате чрезвычайной ситуации потеряли возможность проживать в своих домах, или если прервано транспортное сообщение с благополучными территориями, или нарушены санитарно-эпидемиологические нормы", - сообщил Моор в Telegram-канале. Размер единовременной материальной помощи составит 15 675 рублей на человека. Губернатор пояснил, что режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. При возникновении угрозы подтопления режим ЧС регионального уровня могут ввести в остальных населенных пунктах Казанского и Абатского районов, а также в Викуловском, Ишимском районах и городе Ишиме. Утром в среду губернатор сообщил, что вода в реке Ишим прибывает с высокой интенсивностью, сейчас идет самый опасный период паводка. За минувшие сутки на гидропосту Ильинка в Казанском районе вода поднялась на 13 сантиметров - до 828 сантиметров, что на 28 сантиметров выше отметки опасного явления. На сайте паводок72.рф сообщалось, что на гидропостах в городе Ишиме и селе Абатском вода за минувшие сутки прибыла на 14 и 6 сантиметров и на утро среды достигла 789 и 779 сантиметров, отметки опасного явления для них - 850 и 960 сантиметров соответственно.
https://ria.ru/20250430/otbor-2014264713.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получат матпомощь

Моор: пострадавшие от паводка жители Тюменской области получат матпомощь

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Жители пяти населенных пунктов Казанского и Абатского районов Тюменской области, где с 1 мая будет действовать режим ЧС по паводку регионального уровня, в случае затопления их домов или невозможности выехать на благополучные территории смогут получить единовременную материальную помощь, сообщил губернатор Александр Моор.
С 1 мая режим ЧС регионального уровня начинает действовать в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района.
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"Жители населенных пунктов, в которых будет установлен режим ЧС регионального уровня, могут обратиться за единовременной материальной помощью. Право на ее получение имеют только те граждане, которые в результате чрезвычайной ситуации потеряли возможность проживать в своих домах, или если прервано транспортное сообщение с благополучными территориями, или нарушены санитарно-эпидемиологические нормы", - сообщил Моор в Telegram-канале.
Размер единовременной материальной помощи составит 15 675 рублей на человека.
Губернатор пояснил, что режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. При возникновении угрозы подтопления режим ЧС регионального уровня могут ввести в остальных населенных пунктах Казанского и Абатского районов, а также в Викуловском, Ишимском районах и городе Ишиме.
Утром в среду губернатор сообщил, что вода в реке Ишим прибывает с высокой интенсивностью, сейчас идет самый опасный период паводка. За минувшие сутки на гидропосту Ильинка в Казанском районе вода поднялась на 13 сантиметров - до 828 сантиметров, что на 28 сантиметров выше отметки опасного явления. На сайте паводок72.рф сообщалось, что на гидропостах в городе Ишиме и селе Абатском вода за минувшие сутки прибыла на 14 и 6 сантиметров и на утро среды достигла 789 и 779 сантиметров, отметки опасного явления для них - 850 и 960 сантиметров соответственно.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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