https://ria.ru/20250430/monety-2014235559.html

Банки рассказали, какую сумму россияне обменяли по итогам "Монетной недели"

Банки рассказали, какую сумму россияне обменяли по итогам "Монетной недели" - РИА Новости, 30.04.2025

Банки рассказали, какую сумму россияне обменяли по итогам "Монетной недели"

Россияне по итогам акции "Монетная неделя" обменяли монеты на сумму более 114,474 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T05:11:00+03:00

2025-04-30T05:11:00+03:00

2025-04-30T05:11:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россияне по итогам акции "Монетная неделя" обменяли монеты на сумму более 114,474 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Ранее Банк России сообщал, что акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные деньги проходит с 7 по 19 апреля - как и в прошлый раз, в ней участвуют не только банки, но и сетевые магазины. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет. "В рамках акции в отделениях Сбера было принято порядка 16,6 миллиона монет на общую сумму более 84,65 миллиона рублей. Обмен на банкноты и зачисление на счёт выбирали примерно в равной пропорции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В пресс-службе ВТБ сообщили, что во время акции россияне принесли в банк около 3,5 миллиона монет общей суммой порядка 14,3 миллиона рублей. "Прогноз банка оправдался: по сравнению с предыдущей акцией в октябре 2024 года банк посетило в 1,5 раза больше клиентов, которые сдали в 1,6 раз больше монет. Прирост по сумме составил +54% (также ≈ в 1,5 раза). Деньги зачислялись на счета клиентов", - добавили там. "За время проведения акции "Монетная неделя" в Газпромбанке было собрано 2 621 101 монета на сумму 9 674 565 рублей и обслужено 2 304 клиента. "Монетная неделя" прошла по-весеннему радостно и позитивно. Газпромбанк побил свой собственный рекорд по количеству принятой монеты от населения: мы собрали на 331 000 штук больше по сравнению с осенней акцией", - сообщили в пресс-службе банка. Чаще всего клиенты обменивали монету на монеты и банкноты Банка России, которые реже встречаются в налично-денежном обороте, добавили в Газпромбанке. В пресс-релизе ПСБ сообщалось, что отделения банка приняли от населения свыше 10 тонн монет общей суммой 5 миллионов рублей в рамках акции. Самыми популярными монетами, которые люди возвращали в банк для обмена, стали монеты номиналом 10 рублей. В "ОТП банке" было собрано 128 929 штук монет общим весом 460 кг, на общую сумму 349 704 рублей, а в банке "Дом.РФ" более 130 тысяч монет на сумму около полумиллиона рублей, сообщили в пресс-службах банков.

https://ria.ru/20250420/moneta-2012350311.html

https://ria.ru/20250415/monety-2011281025.html

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экономика, газпромбанк, сбер, отп банк