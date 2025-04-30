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Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:42 30.04.2025 (обновлено: 11:57 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/modi-2014297181.html
Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков
Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:42:00+03:00
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нарендра моди
дмитрий песков
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общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Лидер Индии (Моди - ред.) не приедет, не приедет. Индия будет представлена, но не на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.В среду Песков выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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индия, москва, россия, нарендра моди, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Индия, Москва, Россия, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков

Песков: Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Лидер Индии (Моди - ред.) не приедет, не приедет. Индия будет представлена, но не на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
В среду Песков выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИндияМоскваРоссияНарендра МодиДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
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