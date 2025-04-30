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Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков

Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:42:00+03:00

2025-04-30T11:42:00+03:00

2025-04-30T11:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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москва

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нарендра моди

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Лидер Индии (Моди - ред.) не приедет, не приедет. Индия будет представлена, но не на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.В среду Песков выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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