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Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков
Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:42:00+03:00
2025-04-30T11:42:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Лидер Индии (Моди - ред.) не приедет, не приедет. Индия будет представлена, но не на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.В среду Песков выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Индия, Москва, Россия, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, сообщил Песков
Песков: Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена