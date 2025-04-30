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Сто дней славы и полвека падения: на что "Мисс Мира" променяла корону

Сто дней славы и полвека падения: на что "Мисс Мира" променяла корону - РИА Новости, 30.04.2025

Сто дней славы и полвека падения: на что "Мисс Мира" променяла корону

В ноябре 1973 года весь мир аплодировал 19-летней красавице из Индианы, покорившей судей конкурса "Мисс Мира". А уже через три месяца ее имя стало синонимом... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:03:00+03:00

2025-04-30T19:03:00+03:00

2025-04-30T19:03:00+03:00

индиана

индианаполис

лондон

том джонс

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В ноябре 1973 года весь мир аплодировал 19-летней красавице из Индианы, покорившей судей конкурса "Мисс Мира". А уже через три месяца ее имя стало синонимом скандала. Почему Маржори Уоллес лишили короны быстрее, чем любую другую победительницу в истории? Как неуемная страсть к знаменитым мужчинам разрушила блестящую карьеру девушки с потрясающими внешними данными? И почему после череды браков, попыток самоубийства и провальных телевизионных проектов о ней почти все забыли?Бунтарка с девичьим лицомМаржори Уоллес с детства отличалась независимым характером. Девочка из обеспеченной семьи промышленников из Индианаполиса рано почувствовала вкус свободы. Когда ее родители развелись, 14-летняя Маржори без разрешения взрослых отправилась в самостоятельное путешествие на 1900 километров до Майами вместе с другом.В школе она блистала: была чирлидером, занималась плаванием, участвовала во всех мероприятиях. Правила и ограничения ее тяготили. Уже в 17 лет она переехала жить к гитаристу инди-рок-группы "Pure Funk", демонстративно разорвав связь с родительским домом."Мужчины всегда играли в ее жизни слишком большую роль — и это стало ее проклятием", — говорили позже знакомые Маржори. Многие списывали это на ранний развод родителей и отсутствие сильной отцовской фигуры, но причина, скорее всего, крылась в ее неукротимом характере.От "провинциальной красотки" до "Мисс Мира"Путь Маржори к славе был стремительным. Она колесила между Индианаполисом и Чикаго, снимаясь для журналов и участвуя в модных показах. Ее агент быстро разглядел в хорошенькой девушке потенциал для участия в конкурсах красоты."У нее была редкая комбинация: естественная красота и умение себя подать. Она буквально светилась на сцене", — вспоминал он позже.Победа в региональных конкурсах "Мисс Индиана" и "Мисс США" открыла ей дорогу на международный подиум. И вот 23 ноября 1973 года в Королевском Альберт-Холле в Лондоне 19-летняя Маржори Уоллес обошла 53 соперницы и стала первой американкой, получившей титул "Мисс Мира".Казалось, перед ней открыты все двери: контракты с модельными агентствами, приглашения на телешоу, рекламные кампании. Девочка из Индианы, выросшая в тени родительского развода, стала одной из самых известных женщин в мире.Жертва собственной страстиНо Маржори не собиралась быть "правильной" королевой красоты. Оказавшись в Лондоне, она с головой окунулась в богемную жизнь, окруженная вниманием знаменитостей."Я была молода и хотела получить от жизни все", — признавалась она позже в одном из редких интервью.В ее объятиях побывали звезда футбола Джордж Бест, легендарный певец Том Джонс и гонщик Формулы-1 Питер Ревсон, с которым она даже обручилась. При этом во время помолвки с Ревсоном у нее был роман с другим мужчиной — Томасом Джонсоном.Фатальным стал декабрь 1973 года, когда во время съемок телешоу на Барбадосе папарацци запечатлели Маржори и Тома Джонса целующимися на пляже. Фотографии мгновенно облетели все газеты мира. А ведь Том Джонс был женат — у него была жена и сын.От трона до позорного столба за три месяцаОрганизаторы конкурса "Мисс Мира" были в ярости. По их мнению, Маржори своим поведением нарушила все возможные правила. Контракт победительницы предполагал, что она должна быть образцом нравственности и приличия.Скандал разразился 7 марта 1974 года: всего через 104 дня после коронации, Маржори лишили титула. Официальная формулировка гласила, что она "не выполнила основные требования контракта". Такое произошло впервые в истории конкурса.Пикантность ситуации добавлял тот факт, что корону отказалась принять даже первая вице-мисс Эванджелин Паскуаль с Филиппин, заявившая, что не желает носить "подержанную корону". Вместо нее некоторые обязанности взяла на себя вторая вице-мисс Пэтси Юэн с Ямайки.Таблоиды смаковали подробности: "Мисс Мира лишили короны за свидания со слишком многими мужчинами", "Королева красоты оказалась слишком горячей для своей короны", "Мисс распутница: первая американка потеряла корону из-за своего поведения".Когда судьба бьет ниже поясаСудьба словно решила добить падшую королеву. 22 марта 1974 года, всего через две недели после лишения титула, в автокатастрофе на трассе Кьялами погиб ее жених — знаменитый гонщик Питер Ревсон.Тело Питера нашли с золотым медальоном с гравировкой от Маржори — свидетельство серьезности их отношений, несмотря на ее многочисленные романы на стороне.Эта трагедия окончательно подкосила Уоллес. Через несколько месяцев ее госпитализировали после передозировки снотворного. Хотя она позже отрицала попытку самоубийства, ее близкие свидетельствовали о глубокой депрессии."Я потеряла все в одночасье — корону, любимого мужчину, репутацию. Весь мир смотрел на меня как на падшую женщину", — вспоминала Маржори годы спустя.Бесконечная погоня за счастьемНесмотря на драматическое начало взрослой жизни, Маржори пыталась построить карьеру в шоу-бизнесе. Она снималась в популярных телесериалах 1970-х, включая "Баретта" с Робертом Блейком, появлялась в телевизионных игровых шоу.Спустя несколько лет поисков себя, в 1981 году она стала одной из первых ведущих программы "Entertainment Tonight", но продержалась там недолго — продюсеры предложили ей роль рядового репортера, от которой она гордо отказалась.Личная жизнь тоже не складывалась. В 1978 году она вышла замуж за кинопродюсера Майкла Кляйна, сына владельца футбольного клуба. У них родился сын Адам, но уже в 1982 году брак закончился разводом.После развода она крутила романы с Ричардом Коэном, бывшим мужем Тины Синатры, жила в квартире теннисиста Джимми Коннорса. В 1994 году вышла замуж за застройщика Дональда Соффера, но и этот брак продлился всего два года.Три месяца славы, полвека забвенияГоды шли, а Маржори Уоллес так и не смогла вернуть былой успех. Периодические появления в рекламе зубной пасты и банковских карт — вот все, что осталось от карьеры бывшей "Мисс Мира".История Уоллес стала поучительной для многих последующих королев красоты. Ее имя до сих пор вспоминают, когда речь заходит о скандалах в мире конкурсов красоты.Сегодня, когда границы дозволенного размыты, а личная жизнь знаменитостей выставлена напоказ, история Маржори кажется почти наивной. Но в 1974 году поцелуй на пляже стоил ей короны, репутации и, возможно, счастливого будущего.Была ли она жертвой своего времени с его устаревшими представлениями о морали? Или просто оказалась слишком легкомысленной для возложенной на нее ответственности? Возможно, правда где-то посередине.

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