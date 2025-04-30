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Корабли Балтийского флота завершили учения в зоне своей ответственности
Корабли Балтийского флота завершили учения в зоне своей ответственности - РИА Новости, 30.04.2025
Корабли Балтийского флота завершили учения в зоне своей ответственности
Корабли Балтийского флота завершили в среду учения в рамках постоянного военно-морского присутствия в зоне его ответственности, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:54:00+03:00
2025-04-30T15:54:00+03:00
2025-04-30T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Корабли Балтийского флота завершили в среду учения в рамках постоянного военно-морского присутствия в зоне его ответственности, сообщило Минобороны РФ. "Отряд кораблей Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей "Град" и "Наро-Фоминск" выполнил задачи планового похода в Балтийском море. Экипажи кораблей провели в море около месяца. Поход отряда проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности", - говорится в сообщении. За время похода отряд оставил за кормой около 6000 морских миль, экипажи отработали десятки корабельных учений и тренировок. Специалистами ракетно-артиллерийских боевых частей были выполнены задачи по нанесению ракетных ударов ракетными комплексами "Калибр" по кораблям условного противника с выполнением электронных ракетных пусков, отработаны вопросы противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей и многие другие задачи. Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, отработали различные антитеррористические сценарии и выполнили стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням. Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению, сообщило Минобороны РФ.
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безопасность, балтийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), армия, общество
Безопасность, Балтийское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Армия, Общество
Корабли Балтийского флота завершили учения в зоне своей ответственности
Корабли Балтийского флота в среду завершили учения в зоне своей ответственности