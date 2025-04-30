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Минобороны показало установку флага России над Новым в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
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12:52 30.04.2025 (обновлено: 12:56 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/mo-2014322386.html
Минобороны показало установку флага России над Новым в ДНР
Минобороны показало установку флага России над Новым в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
Минобороны показало установку флага России над Новым в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного от ВСУ населенного пункта Новое в Донбассе, российские военные установили флаги РФ над поселком. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:52:00+03:00
2025-04-30T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного от ВСУ населенного пункта Новое в Донбассе, российские военные установили флаги РФ над поселком.По данным ведомства, на кадрах военнослужащие штурмовых подразделений 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", используя ударные дроны, уничтожают боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ."В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт", - сообщили в Минобороны.Уточняется, что часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен."В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащими штурмовых подразделений были установлены флаги Российской Федерации", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250430/gornal-2014311760.html
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россия
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Кадры из освобожденного населенного пункта Новое в ДНР
Минобороны России показало видео из освобожденного населенного пункта Новое в ДНР
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
Минобороны показало установку флага России над Новым в ДНР

Минобороны показало, как российские военные устанавливают флаг над Новым в ДНР

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного от ВСУ населенного пункта Новое в Донбассе, российские военные установили флаги РФ над поселком.
По данным ведомства, на кадрах военнослужащие штурмовых подразделений 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", используя ударные дроны, уничтожают боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ.
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"В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен.
"В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащими штурмовых подразделений были установлены флаги Российской Федерации", - добавили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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