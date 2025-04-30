https://ria.ru/20250430/mo-2014322386.html

Минобороны показало установку флага России над Новым в ДНР

Минобороны показало установку флага России над Новым в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025

Минобороны показало установку флага России над Новым в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного от ВСУ населенного пункта Новое в Донбассе, российские военные установили флаги РФ над поселком. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:52:00+03:00

2025-04-30T12:52:00+03:00

2025-04-30T12:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного от ВСУ населенного пункта Новое в Донбассе, российские военные установили флаги РФ над поселком.По данным ведомства, на кадрах военнослужащие штурмовых подразделений 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", используя ударные дроны, уничтожают боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ."В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт", - сообщили в Минобороны.Уточняется, что часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен."В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащими штурмовых подразделений были установлены флаги Российской Федерации", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250430/gornal-2014311760.html

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россия

донецкая народная республика

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Кадры из освобожденного населенного пункта Новое в ДНР Минобороны России показало видео из освобожденного населенного пункта Новое в ДНР 2025-04-30T12:52 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика