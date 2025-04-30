В Минобороны назвали борьбу с неонацизмом приоритетом госполитики
Генерал Горемыкин: борьба с неонацизмом является приоритетом госполитики
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин
Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Борьба с неонацизмом находится в приоритете российской государственной политики, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
"Борьба с неонацизмом находится в приоритете российской государственной политики", - указал он, выступая на III Международном антифашистском конгрессе, проходящем в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Горемыкин подчеркнул, что страны хорошо помнят события почти вековой давности, когда "радикальные идеи овладели миллионами умов в Германии, Италии, Венгрии, Финляндии, Испании, Португалии, Хорватии", а фашистские диктатуры для удержания власти проводили слияние ресурсов государства, монополий, армии и пропаганды, и на пути к мировому господству пренебрегали законом и расправлялись с несогласными.
"Сегодня мы видим, как правду о тех событиях пытаются исказить. Еще ни одна война в истории человечества не подвергалась такой масштабной фальсификации. Запад навязывает международному сообществу свои постулаты", - обратил внимание Горемыкин. Он напомнил, что Запад заявляет о якобы равной ответственности СССР и Третьего рейха, намеренно снижает роль Красной армии, "активно фабрикует и другую выгодную для себя ложь".
По словам замглавы ведомства, очевидно, что это делается для того, чтобы бросить тень на современную Россию.
"Очевидная реабилитация нацизма проявляется и в том, что в странах Евросоюза уничтожаются мемориалы советским воинам", - отметил Горемыкин.
III Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом" проводится по инициативе министерства обороны РФ в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье.
В конгрессе принимают участие представители 43 государств, в том числе военнослужащие парадных воинских расчетов, прибывшие в Москву для участия в Параде на Красной площади, политики, государственные деятели, представители науки и образования, деятели культуры и ветераны Великой Отечественной войны, других войн и локальных конфликтов. Также слушателями стали курсанты и студенты более 40 высших образовательных организаций министерств обороны России и Белоруссии.
Мероприятие призвано консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне.
Лавров призвал страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма
20 февраля, 22:26