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В Минобороны назвали борьбу с неонацизмом приоритетом госполитики - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:42 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/mo-2014318803.html
В Минобороны назвали борьбу с неонацизмом приоритетом госполитики
В Минобороны назвали борьбу с неонацизмом приоритетом госполитики - РИА Новости, 30.04.2025
В Минобороны назвали борьбу с неонацизмом приоритетом госполитики
Борьба с неонацизмом находится в приоритете российской государственной политики, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:42:00+03:00
2025-04-30T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Борьба с неонацизмом находится в приоритете российской государственной политики, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. "Борьба с неонацизмом находится в приоритете российской государственной политики", - указал он, выступая на III Международном антифашистском конгрессе, проходящем в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Горемыкин подчеркнул, что страны хорошо помнят события почти вековой давности, когда "радикальные идеи овладели миллионами умов в Германии, Италии, Венгрии, Финляндии, Испании, Португалии, Хорватии", а фашистские диктатуры для удержания власти проводили слияние ресурсов государства, монополий, армии и пропаганды, и на пути к мировому господству пренебрегали законом и расправлялись с несогласными. "Сегодня мы видим, как правду о тех событиях пытаются исказить. Еще ни одна война в истории человечества не подвергалась такой масштабной фальсификации. Запад навязывает международному сообществу свои постулаты", - обратил внимание Горемыкин. Он напомнил, что Запад заявляет о якобы равной ответственности СССР и Третьего рейха, намеренно снижает роль Красной армии, "активно фабрикует и другую выгодную для себя ложь". По словам замглавы ведомства, очевидно, что это делается для того, чтобы бросить тень на современную Россию. "Очевидная реабилитация нацизма проявляется и в том, что в странах Евросоюза уничтожаются мемориалы советским воинам", - отметил Горемыкин. III Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом" проводится по инициативе министерства обороны РФ в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье. В конгрессе принимают участие представители 43 государств, в том числе военнослужащие парадных воинских расчетов, прибывшие в Москву для участия в Параде на Красной площади, политики, государственные деятели, представители науки и образования, деятели культуры и ветераны Великой Отечественной войны, других войн и локальных конфликтов. Также слушателями стали курсанты и студенты более 40 высших образовательных организаций министерств обороны России и Белоруссии. Мероприятие призвано консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне.
https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html
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россия, германия, италия, виктор горемыкин, патриот, в мире, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Германия, Италия, Виктор Горемыкин, Патриот, В мире, День Победы
В Минобороны назвали борьбу с неонацизмом приоритетом госполитики

Генерал Горемыкин: борьба с неонацизмом является приоритетом госполитики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин
Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Борьба с неонацизмом находится в приоритете российской государственной политики, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
"Борьба с неонацизмом находится в приоритете российской государственной политики", - указал он, выступая на III Международном антифашистском конгрессе, проходящем в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Горемыкин подчеркнул, что страны хорошо помнят события почти вековой давности, когда "радикальные идеи овладели миллионами умов в Германии, Италии, Венгрии, Финляндии, Испании, Португалии, Хорватии", а фашистские диктатуры для удержания власти проводили слияние ресурсов государства, монополий, армии и пропаганды, и на пути к мировому господству пренебрегали законом и расправлялись с несогласными.
"Сегодня мы видим, как правду о тех событиях пытаются исказить. Еще ни одна война в истории человечества не подвергалась такой масштабной фальсификации. Запад навязывает международному сообществу свои постулаты", - обратил внимание Горемыкин. Он напомнил, что Запад заявляет о якобы равной ответственности СССР и Третьего рейха, намеренно снижает роль Красной армии, "активно фабрикует и другую выгодную для себя ложь".
По словам замглавы ведомства, очевидно, что это делается для того, чтобы бросить тень на современную Россию.
"Очевидная реабилитация нацизма проявляется и в том, что в странах Евросоюза уничтожаются мемориалы советским воинам", - отметил Горемыкин.
III Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом" проводится по инициативе министерства обороны РФ в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье.
В конгрессе принимают участие представители 43 государств, в том числе военнослужащие парадных воинских расчетов, прибывшие в Москву для участия в Параде на Красной площади, политики, государственные деятели, представители науки и образования, деятели культуры и ветераны Великой Отечественной войны, других войн и локальных конфликтов. Также слушателями стали курсанты и студенты более 40 высших образовательных организаций министерств обороны России и Белоруссии.
Мероприятие призвано консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияГерманияИталияВиктор ГоремыкинПатриотВ миреДень Победы
 
 
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