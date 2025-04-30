https://ria.ru/20250430/mo-2014310525.html

ВС России поразили украинские предприятия ВПК

ВС России поразили украинские предприятия ВПК - РИА Новости, 30.04.2025

ВС России поразили украинские предприятия ВПК

Авиация и артиллерия ВС России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, средства ПВО уничтожили 125 дронов, сообщило в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:22:00+03:00

2025-04-30T12:22:00+03:00

2025-04-30T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия ВС России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, средства ПВО уничтожили 125 дронов, сообщило в среду Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156-ти районах", - говорится в сообщении МО России.По данным Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 125 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 493 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 094 танка и других боевых бронированных машины, 1 554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 263 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 773 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО России.

https://ria.ru/20250427/mo-2013674348.html

https://ria.ru/20250430/uspekh-2014304501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, вооруженные силы рф