https://ria.ru/20250430/mishustin-2014374384.html

Мишустин поручил подключить все колледжи к проекту "Профессионалитет"

Мишустин поручил подключить все колледжи к проекту "Профессионалитет" - РИА Новости, 30.04.2025

Мишустин поручил подключить все колледжи к проекту "Профессионалитет"

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поставил Минпросвещения задачу в ближайшие годы подключить все колледжи в России к федеральному проекту... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:00:00+03:00

2025-04-30T15:00:00+03:00

2025-04-30T15:00:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поставил Минпросвещения задачу в ближайшие годы подключить все колледжи в России к федеральному проекту "Профессионалитет". Сейчас в рамках этого проекта на базе колледжей в большинстве регионов страны работают 370 кластеров с участием более чем 2 тысяч отраслевых компаний, куда затем придут работать выпускники этих учебных заведений, упомянул премьер на заседании правительства в среду. По его словам, капиталовложения этих компаний в проект уже превысили 6 миллиардов рублей. "Хотел бы обратить также внимание министерства просвещения: надо и дальше, не сбавляя темпов, развивать этот проект, чтобы в ближайшие годы подключить к нему все колледжи страны. Ну и выполнить задачу, которая была поставлена главой нашего государства, – подготовить к 2028 году миллион специалистов, которые отвечают запросам предприятий и в целом нужны и будут востребованы экономикой нашей страны", - сказал Мишустин. Он отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство планирует законодательно закрепить "Профессионалитет" в качестве модели организации среднего профессионального образования.

https://ria.ru/20250430/obrazovanie-2014367917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин