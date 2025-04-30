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Мишустин поручил подключить все колледжи к проекту "Профессионалитет" - РИА Новости, 30.04.2025
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15:00 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/mishustin-2014374384.html
Мишустин поручил подключить все колледжи к проекту "Профессионалитет"
Мишустин поручил подключить все колледжи к проекту "Профессионалитет" - РИА Новости, 30.04.2025
Мишустин поручил подключить все колледжи к проекту "Профессионалитет"
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поставил Минпросвещения задачу в ближайшие годы подключить все колледжи в России к федеральному проекту... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:00:00+03:00
2025-04-30T15:00:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поставил Минпросвещения задачу в ближайшие годы подключить все колледжи в России к федеральному проекту "Профессионалитет". Сейчас в рамках этого проекта на базе колледжей в большинстве регионов страны работают 370 кластеров с участием более чем 2 тысяч отраслевых компаний, куда затем придут работать выпускники этих учебных заведений, упомянул премьер на заседании правительства в среду. По его словам, капиталовложения этих компаний в проект уже превысили 6 миллиардов рублей. "Хотел бы обратить также внимание министерства просвещения: надо и дальше, не сбавляя темпов, развивать этот проект, чтобы в ближайшие годы подключить к нему все колледжи страны. Ну и выполнить задачу, которая была поставлена главой нашего государства, – подготовить к 2028 году миллион специалистов, которые отвечают запросам предприятий и в целом нужны и будут востребованы экономикой нашей страны", - сказал Мишустин. Он отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство планирует законодательно закрепить "Профессионалитет" в качестве модели организации среднего профессионального образования.
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин поручил подключить все колледжи к проекту "Профессионалитет"

Мишустин поручил в ближайшие годы подключить к "Профессионалитету" все колледжи

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поставил Минпросвещения задачу в ближайшие годы подключить все колледжи в России к федеральному проекту "Профессионалитет".
Сейчас в рамках этого проекта на базе колледжей в большинстве регионов страны работают 370 кластеров с участием более чем 2 тысяч отраслевых компаний, куда затем придут работать выпускники этих учебных заведений, упомянул премьер на заседании правительства в среду. По его словам, капиталовложения этих компаний в проект уже превысили 6 миллиардов рублей.
«
"Хотел бы обратить также внимание министерства просвещения: надо и дальше, не сбавляя темпов, развивать этот проект, чтобы в ближайшие годы подключить к нему все колледжи страны. Ну и выполнить задачу, которая была поставлена главой нашего государства, – подготовить к 2028 году миллион специалистов, которые отвечают запросам предприятий и в целом нужны и будут востребованы экономикой нашей страны", - сказал Мишустин.
Он отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство планирует законодательно закрепить "Профессионалитет" в качестве модели организации среднего профессионального образования.
Студент Регионального технического колледжа в кабинете сантехнических и вентиляционных систем - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
На создание образовательных кластеров в регионах выделят миллиард рублей
Вчера, 14:48
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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