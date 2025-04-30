https://ria.ru/20250430/mir-2014303606.html

Мирная сделка должна быть заключена не с США, а с Украиной, заявил Песков

Мирная сделка должна быть заключена не с США, а с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Мирная сделка должна быть заключена не с США, а с Украиной, заявил Песков

Мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:56:00+03:00

2025-04-30T11:56:00+03:00

2025-04-30T11:56:00+03:00

украина

америка

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155281/63/1552816303_0:153:3369:2048_1920x0_80_0_0_e7c685fad01010d861e0ef864e5d6c7d.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, а не с Америкой. Америка пытается выступить посредником, и мы благодарны Соединенным Штатам за эти поистине неистовые усилия", - сказал Песков журналистам на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/peskov-2014300577.html

украина

америка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, америка, россия, дмитрий песков