https://ria.ru/20250430/mir-2014303606.html
Мирная сделка должна быть заключена не с США, а с Украиной, заявил Песков
Мирная сделка должна быть заключена не с США, а с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Мирная сделка должна быть заключена не с США, а с Украиной, заявил Песков
Мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:56:00+03:00
2025-04-30T11:56:00+03:00
2025-04-30T11:56:00+03:00
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америка
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, а не с Америкой. Америка пытается выступить посредником, и мы благодарны Соединенным Штатам за эти поистине неистовые усилия", - сказал Песков журналистам на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014300577.html
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украина, америка, россия, дмитрий песков
Украина, Америка, Россия, Дмитрий Песков
Мирная сделка должна быть заключена не с США, а с Украиной, заявил Песков
Песков: мирная сделка должна быть заключена Россией с Киевом, а не с Вашингтоном