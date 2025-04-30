https://ria.ru/20250430/minzdrav-2014330868.html

Минздрав хочет освободить врачей от непрофильной работы

Минздрав хочет освободить врачей от непрофильной работы - РИА Новости, 30.04.2025

Минздрав хочет освободить врачей от непрофильной работы

Министерство здравоохранения РФ с главврачами и региональными министрами перестраивает процессы в медорганизациях, чтобы максимально освободить врачей от... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:10:00+03:00

2025-04-30T13:10:00+03:00

2025-04-30T13:10:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ с главврачами и региональными министрами перестраивает процессы в медорганизациях, чтобы максимально освободить врачей от непрофильной или административной работы, рассказала РИА Новости директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Ольга Кобякова. Ранее счетная палата России проанализировала эффективность использования средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2021-2023 годах. Согласно отчету ведомства, их можно расходовать экономнее, например за счет снижения трудозатрат медицинских работников на немедицинские функции. "В последние годы под руководством Минздрава России мы вместе с главными врачами, региональными министрами активно перестраиваем процессы в медицинских организациях таким образом, чтобы максимально освободить врачей от непрофильной работы или административной работы. Это обзвоны пациентов, приглашения на консультации, на диспансеризации, выписка направления на анализы и многое другое, делегируя эту работу среднему медицинскому персоналу и немедицинскому персоналу", - рассказала Кобякова. Она добавила, что в этой задаче также помогают цифровые инструменты, в том числе с применением искусственного интеллекта, например, роботизированные системы, напоминающие о пациенте, голосовые помощники, система поддержки и принятия врачебных решений. "Считаю, что значимый результат мы получим уже в ближайшие месяцы", - подчеркнула Кобякова.

https://ria.ru/20250430/moskva-2014250238.html

https://ria.ru/20241205/vrachi-1987447749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия