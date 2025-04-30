https://ria.ru/20250430/minyust-2014415113.html

Минюст предложил расширить список болезней, с которыми не берут под арест

Минюст предложил расширить список болезней, с которыми не берут под арест - РИА Новости, 30.04.2025

Минюст предложил расширить список болезней, с которыми не берут под арест

Министерство юстиции РФ предложило расширить перечень тяжелых заболеваний, с которыми обвиняемых или подозреваемых нельзя будет заключать под стражу,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:26:00+03:00

2025-04-30T16:26:00+03:00

2025-04-30T16:26:00+03:00

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ предложило расширить перечень тяжелых заболеваний, с которыми обвиняемых или подозреваемых нельзя будет заключать под стражу, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как уточнили в Минюсте, изменения предлагается внести в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. "Указанный перечень предлагается привести в соответствие с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. Кроме того, предлагается расширить перечень, включив в него новые группы заболеваний, среди которых: болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; беременность, роды и послеродовой период", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что документ подготовлен для реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года. Проектом постановления предлагается гуманизировать перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, с учетом вида заболевания и степени тяжести состояния лица, в отношении которого избирается мера пресечения. Изменения призваны обеспечить надлежащее соблюдение прав лиц с тяжкими видами заболеваний, еще не признанных виновными в совершении преступления, уточнили в Минюсте. Текущий перечень подобных заболеваний был утвержден в январе 2011 года.

https://ria.ru/20250301/putin-2002439559.html

https://ria.ru/20250424/minjust-2013250504.html

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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)