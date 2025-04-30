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Минцифры рассказало, сколько раз россияне позвонили на номер 1945 - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:00 30.04.2025 (обновлено: 11:43 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/mintsifry-2014234879.html
Минцифры рассказало, сколько раз россияне позвонили на номер 1945
Минцифры рассказало, сколько раз россияне позвонили на номер 1945 - РИА Новости, 30.04.2025
Минцифры рассказало, сколько раз россияне позвонили на номер 1945
Абоненты российских операторов связи в этом году почти 16 миллионов раз позвонили на номер 1945 в рамках акции "Ура Победе!", чтобы заменить звонок военной... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T05:00:00+03:00
2025-04-30T11:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
технологии
россия
юрий левитан
совинформбюро
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Абоненты российских операторов связи в этом году почти 16 миллионов раз позвонили на номер 1945 в рамках акции "Ура Победе!", чтобы заменить звонок военной песней, поставить лого Победы и послушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, подсчитали для РИА Новости в Минцифры России. "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция "Ура Победе!". По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз", — сообщили в министерстве. С 25 февраля по 15 мая 2025 года абоненты по всей стране могут позвонить на бесплатный номер 1945. Далее с помощью интерактивного голосового меню нужно выбрать интересующий раздел. Так, абонент может прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном. Также вместо гудков входящего вызова можно установить на телефон одну из композиций: "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа". Кроме того, можно получить ссылку для загрузки логотипа 80-летия Победы. К акции присоединились все основные российские мобильные операторы. Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году.
https://ria.ru/20250429/muzey-2014218392.html
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общество, технологии, россия, юрий левитан, совинформбюро, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Технологии, Россия, Юрий Левитан, Совинформбюро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Минцифры рассказало, сколько раз россияне позвонили на номер 1945

Минцифры: россияне почти 16 миллионов раз позвонили на 1945 для смены звонка

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Абоненты российских операторов связи в этом году почти 16 миллионов раз позвонили на номер 1945 в рамках акции "Ура Победе!", чтобы заменить звонок военной песней, поставить лого Победы и послушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, подсчитали для РИА Новости в Минцифры России.
"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция "Ура Победе!". По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз", — сообщили в министерстве.
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С 25 февраля по 15 мая 2025 года абоненты по всей стране могут позвонить на бесплатный номер 1945. Далее с помощью интерактивного голосового меню нужно выбрать интересующий раздел.
Так, абонент может прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном. Также вместо гудков входящего вызова можно установить на телефон одну из композиций: "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа". Кроме того, можно получить ссылку для загрузки логотипа 80-летия Победы.
К акции присоединились все основные российские мобильные операторы.
Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоТехнологииРоссияЮрий ЛевитанСовинформбюро80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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