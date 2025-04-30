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Минтранс обновил Положение о расследовании аварий на море - РИА Новости, 30.04.2025
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21:54 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/mintrans-2014505356.html
Минтранс обновил Положение о расследовании аварий на море
Минтранс обновил Положение о расследовании аварий на море - РИА Новости, 30.04.2025
Минтранс обновил Положение о расследовании аварий на море
Министерство транспорта РФ обновило Положение о расследовании аварий или инцидентов на море, соответствующий приказ размещен на портале официального... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:54:00+03:00
2025-04-30T21:54:00+03:00
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство транспорта РФ обновило Положение о расследовании аварий или инцидентов на море, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемое Положение о расследовании аварий или инцидентов на море... Признать утратившими силу: приказ министерства транспорта Российской Федерации от 8 октября 2013 года №308 "Об утверждении Положения о расследовании аварий или инцидентов на море" ... приказ министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 г. №186 "О внесении изменений в Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на море, утвержденное приказом Минтранса России от 8 октября 2013 года №308", - говорится в тексте документа. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250428/mintrans-2013761453.html
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс обновил Положение о расследовании аварий на море

Минтранс обновил Положение о расследовании аварий или инцидентов на море

© Pixabay / derdentoСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Pixabay / derdento
Сухогруз. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство транспорта РФ обновило Положение о расследовании аварий или инцидентов на море, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемое Положение о расследовании аварий или инцидентов на море... Признать утратившими силу: приказ министерства транспорта Российской Федерации от 8 октября 2013 года №308 "Об утверждении Положения о расследовании аварий или инцидентов на море" ... приказ министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 г. №186 "О внесении изменений в Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на море, утвержденное приказом Минтранса России от 8 октября 2013 года №308", - говорится в тексте документа.
Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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