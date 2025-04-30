https://ria.ru/20250430/mintrans-2014235870.html

Минтранс рассматривает возможность присвоения самолетам имен героев СВО

Минтранс рассматривает возможность присвоения самолетам имен героев СВО - РИА Новости, 30.04.2025

Минтранс рассматривает возможность присвоения самолетам имен героев СВО

Минтранс РФ рассматривает возможность присвоения самолетам, поездам, морским судам или другим транспортным средствам имен военнослужащих, участвовавших в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T05:16:00+03:00

2025-04-30T05:16:00+03:00

2025-04-30T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минтранс РФ рассматривает возможность присвоения самолетам, поездам, морским судам или другим транспортным средствам имен военнослужащих, участвовавших в освобождении Курской области или погибших при ее освобождении в ходе специальной военной операции (СВО), этот вопрос надо будет также согласовать с семьями героев, сообщила РИА Новости помощник министра транспорта РФ Анастасия Рубанова. Министерство транспорта, отметила она, с глубочайшим уважением относится к памяти героев, отдавших свои жизни за освобождение Курской области и других регионов страны в ходе специальной военной операции. Подвиг российских военнослужащих, их мужество и самопожертвование заслуживают самых высоких форм признания, включая увековечивание их имен в различных формах. "В настоящее время Минтранс РФ рассматривает возможность присвоения имен военнослужащих – участников освобождения Курской области или погибших за ее освобождение – воздушным или морским судам, поездам, или другим транспортным средствам. Этот вопрос требует проработки, а также согласования с семьями героев", - ответила Рубанова на вопрос, рассмотрит ли Минтранс возможность наименования самолетов, поездов или судов в честь российских военных, участвовавших в освобождении Курской области или погибших за ее освобождение в ходе СВО. Подобные инициативы, продолжила помощник министра, не только сохраняют историческую память, но и подчеркивают связь между поколениями, демонстрируя преемственность традиций мужества и верности Отечеству. "В случае принятия положительного решения будут определены конкретные механизмы реализации, включая торжественные церемонии и информационное сопровождение. Министерство транспорта РФ открыто к диалогу с патриотическими и ветеранскими организациями, а также родственниками погибших военнослужащих для выработки наиболее достойных форм увековечивания памяти героев", - сказала Рубанова. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250428/mintrans-2013899771.html

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общество, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины