https://ria.ru/20250430/minpromtorg-2014449538.html
Минпромторг внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта
Минпромторг внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 30.04.2025
Минпромторг внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта
Минпромторг оставил в перечне для параллельного импорта только бренды лечебной косметики, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:15:00+03:00
2025-04-30T18:15:00+03:00
2025-04-30T19:01:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Минпромторг оставил в перечне для параллельного импорта только бренды лечебной косметики, сообщили журналистам в ведомстве. "Минпромторгом России подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, предусматривающие в том числе существенные изменения товарной номенклатуры косметической продукции. В связи с успешной реализацией процесса импортозамещения, ростом поставок косметических брендов, происходящих из дружественных стран, организацией поставок косметической продукции официальными дистрибьюторами перечень будет существенно скорректирован в части указания в нем только брендов лечебной косметики", — говорится в материале. Минюст зарегистрировал приказ Минпромторга об обновлении перечня товаров для параллельного импорта. "На сегодняшний день объем производства парфюмерно-косметической продукции составляет 574 665,17 тонны, при этом доля российских производителей составляет 68,1 процента", — добавили в ведомстве.Отмечается, что в России уже насчитывается более 800 производителей в сфере парфюмерно-косметической промышленности и компании предлагают потребителям продукцию всех категорий. Согласно данным Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии", в категории "Бытовая химия, косметика и парфюмерия" средняя недозагруженность производственных мощностей в стране составляет от 40 до 60 процентов.Кроме того, Минпромторг исключил некоторые иностранные бренды принтеров и многофункциональных устройств для печати из перечня товаров для параллельного импорта, а также убрал из него ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu.
https://ria.ru/20250404/rossija-2009261976.html
https://ria.ru/20250423/minpromtorg-2012999208.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта
Минпромторг оставил для параллельного импорта только бренды лечебной косметики
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Минпромторг оставил в перечне для параллельного импорта только бренды лечебной косметики, сообщили журналистам в ведомстве.
"Минпромторгом России
подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, предусматривающие в том числе существенные изменения товарной номенклатуры косметической продукции. В связи с успешной реализацией процесса импортозамещения, ростом поставок косметических брендов, происходящих из дружественных стран, организацией поставок косметической продукции официальными дистрибьюторами перечень будет существенно скорректирован в части указания в нем только брендов лечебной косметики", — говорится в материале.
Минюст зарегистрировал приказ Минпромторга об обновлении перечня товаров для параллельного импорта.
"На сегодняшний день объем производства парфюмерно-косметической продукции составляет 574 665,17 тонны, при этом доля российских производителей составляет 68,1 процента", — добавили в ведомстве.
Отмечается, что в России уже насчитывается более 800 производителей в сфере парфюмерно-косметической промышленности и компании предлагают потребителям продукцию всех категорий.
Согласно данным Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии", в категории "Бытовая химия, косметика и парфюмерия" средняя недозагруженность производственных мощностей в стране составляет от 40 до 60 процентов.
Кроме того, Минпромторг исключил некоторые иностранные бренды принтеров и многофункциональных устройств для печати из перечня товаров для параллельного импорта, а также убрал из него ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu.