https://ria.ru/20250430/minoborony-2014310138.html
ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 30.04.2025
ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад"
Украинские войска потеряли за сутки свыше 220 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:21:00+03:00
2025-04-30T12:21:00+03:00
2025-04-30T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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кировск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 220 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250430/vsu-2014257996.html
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киев, каменка, харьковская область, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Каменка, Харьковская область, Кировск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад"
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"