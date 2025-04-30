https://ria.ru/20250430/minoborony-2014310138.html

ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 30.04.2025

ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

Украинские войска потеряли за сутки свыше 220 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:21:00+03:00

2025-04-30T12:21:00+03:00

2025-04-30T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

каменка

харьковская область

кировск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 220 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250430/vsu-2014257996.html

киев

каменка

харьковская область

кировск

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киев, каменка, харьковская область, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины