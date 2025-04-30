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ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 30.04.2025 (обновлено: 12:23 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/minoborony-2014310138.html
ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 30.04.2025
ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад"
Украинские войска потеряли за сутки свыше 220 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:21:00+03:00
2025-04-30T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
каменка
харьковская область
кировск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 220 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250430/vsu-2014257996.html
киев
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киев, каменка, харьковская область, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Каменка, Харьковская область, Кировск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 220 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевКаменкаХарьковская областьКировскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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