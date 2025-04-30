https://ria.ru/20250430/minoborony-2014252411.html

Минобороны показало кадры поражения живой силы и бронетехники ВСУ в ДНР

Минобороны показало кадры поражения живой силы и бронетехники ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025

Минобороны показало кадры поражения живой силы и бронетехники ВСУ в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения складов с боеприпасами, живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении расчетами FPV-дронов. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:03:00+03:00

2025-04-30T15:03:00+03:00

2025-04-30T15:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения складов с боеприпасами, живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении расчетами FPV-дронов. На кадрах показаны моменты попадания российских дронов в средства связи, склады боеприпасов, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ.

https://ria.ru/20250428/kndr-2013906823.html

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2025

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Поражение живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении Поражение живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении 2025-04-30T15:03 true PT2M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность