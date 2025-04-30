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Минобороны показало кадры поражения живой силы и бронетехники ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
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15:03 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/minoborony-2014252411.html
Минобороны показало кадры поражения живой силы и бронетехники ВСУ в ДНР
Минобороны показало кадры поражения живой силы и бронетехники ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
Минобороны показало кадры поражения живой силы и бронетехники ВСУ в ДНР
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения складов с боеприпасами, живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении расчетами FPV-дронов. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:03:00+03:00
2025-04-30T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения складов с боеприпасами, живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении расчетами FPV-дронов. На кадрах показаны моменты попадания российских дронов в средства связи, склады боеприпасов, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ.
https://ria.ru/20250428/kndr-2013906823.html
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Поражение живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении
Поражение живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны показало кадры поражения живой силы и бронетехники ВСУ в ДНР

МО РФ показало кадры поражения живой силы и бронетехники ВСУ в ДНР FPV-дронами

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения складов с боеприпасами, живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении расчетами FPV-дронов.
На кадрах показаны моменты попадания российских дронов в средства связи, склады боеприпасов, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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