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Минфин уточнил параметры бюджета на 2025 год - РИА Новости, 30.04.2025
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23:01 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/minfin-2014511985.html
Минфин уточнил параметры бюджета на 2025 год
Минфин уточнил параметры бюджета на 2025 год - РИА Новости, 30.04.2025
Минфин уточнил параметры бюджета на 2025 год
Дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:01:00+03:00
2025-04-30T23:01:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. По информации министерства, правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны. "Законопроект предусматривает уточнение параметров федерального бюджета. Доходы составят 38 506,2 млрд рублей (или 17,4% ВВП). Дефицит планируется в размере 3 792,4 млрд рублей или 1,7% ВВП", - говорится в материалах на сайте Минфина. "Нефтегазовые доходы планируются в размере 8 317,4 млрд рублей (или 3,7% ВВП). Рост поступлений ненефтегазовых доходов ожидается в сумме 829,2 млрд рублей (30 188,8 млрд рублей или 13,6% ВВП), преимущественно за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей", - отмечается там. Законом о бюджете утверждались доходы в 2025 году в размере 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026 году ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.
https://ria.ru/20250430/byudzhet-2014511619.html
https://ria.ru/20250311/minfin-2004320517.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин уточнил параметры бюджета на 2025 год

Минфин: дефицит бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 трлн рублей или 1,7% ВВП

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ.
По информации министерства, правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета-2025
Вчера, 22:58
«
"Законопроект предусматривает уточнение параметров федерального бюджета. Доходы составят 38 506,2 млрд рублей (или 17,4% ВВП). Дефицит планируется в размере 3 792,4 млрд рублей или 1,7% ВВП", - говорится в материалах на сайте Минфина.
"Нефтегазовые доходы планируются в размере 8 317,4 млрд рублей (или 3,7% ВВП). Рост поступлений ненефтегазовых доходов ожидается в сумме 829,2 млрд рублей (30 188,8 млрд рублей или 13,6% ВВП), преимущественно за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей", - отмечается там.
Законом о бюджете утверждались доходы в 2025 году в размере 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026 году ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.
Прохожие у здания Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Дефицит бюджета в январе и феврале составил 2,701 триллиона рублей
11 марта, 14:28
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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