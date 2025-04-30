https://ria.ru/20250430/migrant-2014337349.html

WP сообщила о новом шаге администрации Трампа по депортации мигрантов

WP сообщила о новом шаге администрации Трампа по депортации мигрантов - РИА Новости, 30.04.2025

WP сообщила о новом шаге администрации Трампа по депортации мигрантов

Силовое подразделение Почтовой службы США (USPS) подключилось к работе по выявлению и задержанию нелегальных мигрантов, что стало новым шагом администрации... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:29:00+03:00

2025-04-30T13:29:00+03:00

2025-04-30T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Силовое подразделение Почтовой службы США (USPS) подключилось к работе по выявлению и задержанию нелегальных мигрантов, что стало новым шагом администрации президента США Дональда Трампа в рамках масштабной кампании по депортации, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники и внутренние документы. "Правоохранительное подразделение Почтовой службы США втихую начало сотрудничество с федеральными иммиграционными службами для поиска людей, предположительно, находящихся в стране нелегально", - приводит издание слова осведомленных источников. Согласно данным газеты, Почтовая инспекционная служба (Postal Inspection Service), ранее отвечавшая в основном за защиту почтовой инфраструктуры, присоединилась к специальной межведомственной группе при министерстве внутренней безопасности, задачей которой является поиск и депортация нелегалов. Иммиграционные службы получили доступ к программам отслеживания корреспонденции, а также к личным данным пользователей, включая IP-адреса, платежную информацию и историю пересылок. Как отмечает газета, участие почтовых инспекторов в этой кампании стало "значительной эскалацией" усилий по иммиграционному контролю. Если ранее федеральные власти сотрудничали с налоговыми и жилищными органами, то теперь в дело впервые вовлечена структура, которая традиционно отвечала за безопасность почтовых отправлений и борьбу с мошенничеством и контрабандой. По данным Washington Post, почтовая служба уже приняла участие в совместном рейде в Колорадо-Спрингс, в ходе которого было задержано более 100 мигрантов. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html

https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010500504.html

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в мире, сша, колорадо-спрингс, дональд трамп