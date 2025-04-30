https://ria.ru/20250430/mid-2014455983.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Доминиканы

Лавров проводит переговоры с главой МИД Доминиканы - РИА Новости, 30.04.2025

Лавров проводит переговоры с главой МИД Доминиканы

Министры иностранных дел России и Доминиканской Республики Сергей Лавров и Роберто Альварес проводят переговоры в столице республики Санто-Доминго. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:33:00+03:00

2025-04-30T18:33:00+03:00

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САНТО-ДОМИНГО, 30 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Доминиканской Республики Сергей Лавров и Роберто Альварес проводят переговоры в столице республики Санто-Доминго. "Я рад вас приветствовать здесь. Мы с вами уже общались по телефону и теперь вы впервые посещаете нашу страну", - сказал Альварес, открывая встречу. Лавров со своей стороны поблагодарил за теплый прием и подтвердил приглашение министру иностранных дел Доминиканы посетить Россию. На встрече в узком составе, глава доминиканского МИД также рассказал Лаврову, что переговоры проходят в историческом особняке, который находится на побережье Карибского моря. По словам Альвареса, этим зданием 1940-е годы пользовался диктатор Рафаэль Трухильо. После свержения диктатуры здание было возвращено в собственность правительства.

https://ria.ru/20250430/lavrov-2014246200.html

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014203664.html

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в мире, россия, санто-доминго, доминикана, сергей лавров