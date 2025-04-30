https://ria.ru/20250430/mid-2014251989.html

В МИД прокомментировали вбросы в западных СМИ о признании Крыма российским

В МИД прокомментировали вбросы в западных СМИ о признании Крыма российским - РИА Новости, 30.04.2025

В МИД прокомментировали вбросы в западных СМИ о признании Крыма российским

Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский назвал "прощупыванием почвы" вбросы в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:23:00+03:00

2025-04-30T09:23:00+03:00

2025-04-30T09:23:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский назвал "прощупыванием почвы" вбросы в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма в рамках урегулирования украинского конфликта. "В последнее время на международной арене проходит много разной противоречивой информации. Я полагаю, таким образом западные политтехнологи прощупывают почву - отношение к этому со стороны европейских и американских граждан, а также нашу реакцию", - сказал Березовский РИА Новости. По его словам, вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно в марте 2014 года и больше подниматься не будет. "Крым является суверенной территорией Российской Федерации", - подчеркнул Березовский. Он добавил, что полуостров нелегитимно находился в составе УССР, а после распада СССР - в составе Украины. Агентство Рейтер 25 апреля со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250429/krym-2014221225.html

https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша, стив уиткофф, владимир путин, нато, оон