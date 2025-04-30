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В МИД прокомментировали вбросы в западных СМИ о признании Крыма российским - РИА Новости, 30.04.2025
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09:23 30.04.2025
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В МИД прокомментировали вбросы в западных СМИ о признании Крыма российским
В МИД прокомментировали вбросы в западных СМИ о признании Крыма российским - РИА Новости, 30.04.2025
В МИД прокомментировали вбросы в западных СМИ о признании Крыма российским
Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский назвал "прощупыванием почвы" вбросы в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:23:00+03:00
2025-04-30T09:23:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский назвал "прощупыванием почвы" вбросы в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма в рамках урегулирования украинского конфликта. "В последнее время на международной арене проходит много разной противоречивой информации. Я полагаю, таким образом западные политтехнологи прощупывают почву - отношение к этому со стороны европейских и американских граждан, а также нашу реакцию", - сказал Березовский РИА Новости. По его словам, вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно в марте 2014 года и больше подниматься не будет. "Крым является суверенной территорией Российской Федерации", - подчеркнул Березовский. Он добавил, что полуостров нелегитимно находился в составе УССР, а после распада СССР - в составе Украины. Агентство Рейтер 25 апреля со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250429/krym-2014221225.html
https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html
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в мире, россия, украина, сша, стив уиткофф, владимир путин, нато, оон
В мире, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, НАТО, ООН
В МИД прокомментировали вбросы в западных СМИ о признании Крыма российским

Представитель МИД Березовский: Запад прощупывает почву в вопросе признания Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский назвал "прощупыванием почвы" вбросы в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма в рамках урегулирования украинского конфликта.
"В последнее время на международной арене проходит много разной противоречивой информации. Я полагаю, таким образом западные политтехнологи прощупывают почву - отношение к этому со стороны европейских и американских граждан, а также нашу реакцию", - сказал Березовский РИА Новости.
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Вчера, 23:39
По его словам, вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно в марте 2014 года и больше подниматься не будет.
«
"Крым является суверенной территорией Российской Федерации", - подчеркнул Березовский.
Он добавил, что полуостров нелегитимно находился в составе УССР, а после распада СССР - в составе Украины.
Агентство Рейтер 25 апреля со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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