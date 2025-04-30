В МИД прокомментировали вбросы в западных СМИ о признании Крыма российским
Представитель МИД Березовский: Запад прощупывает почву в вопросе признания Крыма
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский назвал "прощупыванием почвы" вбросы в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма в рамках урегулирования украинского конфликта.
"В последнее время на международной арене проходит много разной противоречивой информации. Я полагаю, таким образом западные политтехнологи прощупывают почву - отношение к этому со стороны европейских и американских граждан, а также нашу реакцию", - сказал Березовский РИА Новости.
По его словам, вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно в марте 2014 года и больше подниматься не будет.
«
"Крым является суверенной территорией Российской Федерации", - подчеркнул Березовский.
Он добавил, что полуостров нелегитимно находился в составе УССР, а после распада СССР - в составе Украины.
Агентство Рейтер 25 апреля со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".