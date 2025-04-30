https://ria.ru/20250430/messendzher-2014333259.html

Суд в Москве оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 30.04.2025

Суд в Москве оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей

Мировой суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер Viber за неисполнение требований российского законодательства о защите информации, сообщили РИА... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:17:00+03:00

2025-04-30T13:17:00+03:00

2025-04-30T13:17:00+03:00

москва

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989145357_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_8aeeb98f2454f58e4bb07b102c177ce8.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мировой суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер Viber за неисполнение требований российского законодательства о защите информации, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка Nº 422 Таганского района Москвы признал Вайбер Медиа С.ар.л (Viber Media S.ár.l) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказали в суде. Данная статья вводит ответственность за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями и предусматривает штраф до миллиона рублей.

https://ria.ru/20241213/viber-1989143770.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия