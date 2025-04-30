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Суд в Москве оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей
Суд в Москве оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 30.04.2025
Суд в Москве оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей
Мировой суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер Viber за неисполнение требований российского законодательства о защите информации, сообщили РИА... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:17:00+03:00
2025-04-30T13:17:00+03:00
2025-04-30T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мировой суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер Viber за неисполнение требований российского законодательства о защите информации, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка Nº 422 Таганского района Москвы признал Вайбер Медиа С.ар.л (Viber Media S.ár.l) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказали в суде. Данная статья вводит ответственность за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями и предусматривает штраф до миллиона рублей.
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москва, россия, происшествия
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Суд в Москве оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей
Суд оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей за нарушение закона о защите информации