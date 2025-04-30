https://ria.ru/20250430/medvezhata-2014313138.html

Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами

Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами - РИА Новости, 30.04.2025

Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами

Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка очень понравились друг другу, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 30.04.2025

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2025-04-30T12:32:00+03:00

2025-04-30T12:45:00+03:00

хорошие новости

светлана акулова

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка очень понравились друг другу, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Наши милые малайские медведи Лучик и Звездочка очень понравились друг другу. Вы только посмотрите, какие между ними пролетают искорки счастья, тепла и любви", — написала она.На видео, которое опубликовала гендиректор, два медвежонка лежат в вольере, обнимая и покусывая друг друга. Три малайских медвежонка Маша, Звездочка и Лучик поселились в зоопарке в прошлом году. Сейчас они живут на старой территории: Звездочка и Лучик вместе в одном вольере, Маша — отдельно, но по соседству.

https://ria.ru/20250429/zoopark-2014123245.html

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светлана акулова, московский зоопарк, животные, дикие животные