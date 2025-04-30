https://ria.ru/20250430/medvezhata-2014313138.html
Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами
Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами - РИА Новости, 30.04.2025
Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами
Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка очень понравились друг другу, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:32:00+03:00
2025-04-30T12:32:00+03:00
2025-04-30T12:45:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
животные
дикие животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014308097_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac905afceb210dc59ba8f81805a0f1b7.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка очень понравились друг другу, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Наши милые малайские медведи Лучик и Звездочка очень понравились друг другу. Вы только посмотрите, какие между ними пролетают искорки счастья, тепла и любви", — написала она.На видео, которое опубликовала гендиректор, два медвежонка лежат в вольере, обнимая и покусывая друг друга. Три малайских медвежонка Маша, Звездочка и Лучик поселились в зоопарке в прошлом году. Сейчас они живут на старой территории: Звездочка и Лучик вместе в одном вольере, Маша — отдельно, но по соседству.
https://ria.ru/20250429/zoopark-2014123245.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014308097_55:0:1495:1080_1920x0_80_0_0_0efce4b27e3a34ce5f8e227f59ccaab2.jpg
Малайские медведи в московском зоопарке
Малайские медведи в московском зоопарке
2025-04-30T12:32
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана акулова, московский зоопарк, животные, дикие животные
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Животные, Дикие животные
Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами
Акулова: малайские медвежата в Московском зоопарке понравились друг другу