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Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами - РИА Новости, 30.04.2025
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Хорошие новости
 
12:32 30.04.2025 (обновлено: 12:45 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/medvezhata-2014313138.html
Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами
Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами - РИА Новости, 30.04.2025
Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами
Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка очень понравились друг другу, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:32:00+03:00
2025-04-30T12:45:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
животные
дикие животные
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка очень понравились друг другу, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Наши милые малайские медведи Лучик и Звездочка очень понравились друг другу. Вы только посмотрите, какие между ними пролетают искорки счастья, тепла и любви", — написала она.На видео, которое опубликовала гендиректор, два медвежонка лежат в вольере, обнимая и покусывая друг друга. Три малайских медвежонка Маша, Звездочка и Лучик поселились в зоопарке в прошлом году. Сейчас они живут на старой территории: Звездочка и Лучик вместе в одном вольере, Маша — отдельно, но по соседству.
https://ria.ru/20250429/zoopark-2014123245.html
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Малайские медведи в московском зоопарке
Малайские медведи в московском зоопарке
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светлана акулова, московский зоопарк, животные, дикие животные
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Животные, Дикие животные
Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами

Акулова: малайские медвежата в Московском зоопарке понравились друг другу

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка очень понравились друг другу, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.
"Наши милые малайские медведи Лучик и Звездочка очень понравились друг другу. Вы только посмотрите, какие между ними пролетают искорки счастья, тепла и любви", — написала она.
На видео, которое опубликовала гендиректор, два медвежонка лежат в вольере, обнимая и покусывая друг друга.
Три малайских медвежонка Маша, Звездочка и Лучик поселились в зоопарке в прошлом году. Сейчас они живут на старой территории: Звездочка и Лучик вместе в одном вольере, Маша — отдельно, но по соседству.
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Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркЖивотныеДикие животные
 
 
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