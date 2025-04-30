https://ria.ru/20250430/medali-2014510115.html

Российские волонтеры вручили медали ветеранам войны во Флориде

Российские волонтеры вручили медали ветеранам войны во Флориде - РИА Новости, 30.04.2025

Российские волонтеры вручили медали ветеранам войны во Флориде

Русские волонтеры из Флориды вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 11 ветеранам войны, живущим в штате,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T22:44:00+03:00

2025-04-30T22:44:00+03:00

2025-04-30T22:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

флорида

россия

нью-йорк (город)

80-летие победы в великой отечественной войне

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885418439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d1d60578c8ecc23eef133c98b7755ff.jpg

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Русские волонтеры из Флориды вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 11 ветеранам войны, живущим в штате, сообщили РИА Новости основатель общественной организации "Русско-Американский общественный центр штата Флорида Михаил Фарфел и ее вице-президент Татьяна Дикая. "В марте-апреле 2025 года наши волонтеры посетили на дому в разных городах 11 советских ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручили подарки, цветы и эти юбилейные российские медали, которые нам передало посольство России в Вашингтоне", - сказали Фарфел и Дикая. Кроме того, активисты вручили памятные подарки шестерым бывшим узникам нацистских концлагерей. "Ветераны были очень довольны. Некоторые долго не отпускали наших волонтеров, рассказывая о своей жизни, о том, что им пришлось пережить. И все благодарили за то, что о них помнят", - сказали Фарфел и Дикая. Они также добавили, что 9 мая планируют вручить медаль еще одному ветерану, который лишь недавно переехал во Флориду из Нью-Йорка – 98-летнему Владимиру Гуткину, во время войны служившему в звании сержанта. Оба активиста подчеркнули, что День Победы для них – особый праздник. В частности, Дикая рассказала, что ее дед, Михаил Дикий, служил летчиком и был удостоен звания Героя Советского Союза. "В годы войны он был начальником воздушно-стрелковой службы 236-й истребительной авиадивизии 5-й воздушной армии Закавказского фронта", - сказала она. В свою очередь, Фарфел рассказал, что один его дед погиб в первую неделю войны, а другой вернулся домой после Победы со многими наградами в звании старшего лейтенанта. "Для меня 9 Мая – очень важный праздник, я вырос с ним. Это главный праздник года, праздник памяти", - сказал он. По его словам, многие соотечественники, живущие во Флориде, стремятся вместе с детьми присоединиться к волонтерам. "Они хотят, чтобы дети увидели ветеранов, которые воевали с фашистами", - сказал он.

https://ria.ru/20250401/pobeda-2008709482.html

https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html

https://ria.ru/20250314/medali-2005124185.html

флорида

россия

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

флорида, россия, нью-йорк (город), 80-летие победы в великой отечественной войне, сша, в мире