https://ria.ru/20250430/medali-2014510115.html
Российские волонтеры вручили медали ветеранам войны во Флориде
Российские волонтеры вручили медали ветеранам войны во Флориде - РИА Новости, 30.04.2025
Российские волонтеры вручили медали ветеранам войны во Флориде
Русские волонтеры из Флориды вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 11 ветеранам войны, живущим в штате,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:44:00+03:00
2025-04-30T22:44:00+03:00
2025-04-30T22:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Русские волонтеры из Флориды вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 11 ветеранам войны, живущим в штате, сообщили РИА Новости основатель общественной организации "Русско-Американский общественный центр штата Флорида Михаил Фарфел и ее вице-президент Татьяна Дикая. "В марте-апреле 2025 года наши волонтеры посетили на дому в разных городах 11 советских ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручили подарки, цветы и эти юбилейные российские медали, которые нам передало посольство России в Вашингтоне", - сказали Фарфел и Дикая. Кроме того, активисты вручили памятные подарки шестерым бывшим узникам нацистских концлагерей. "Ветераны были очень довольны. Некоторые долго не отпускали наших волонтеров, рассказывая о своей жизни, о том, что им пришлось пережить. И все благодарили за то, что о них помнят", - сказали Фарфел и Дикая. Они также добавили, что 9 мая планируют вручить медаль еще одному ветерану, который лишь недавно переехал во Флориду из Нью-Йорка – 98-летнему Владимиру Гуткину, во время войны служившему в звании сержанта. Оба активиста подчеркнули, что День Победы для них – особый праздник. В частности, Дикая рассказала, что ее дед, Михаил Дикий, служил летчиком и был удостоен звания Героя Советского Союза. "В годы войны он был начальником воздушно-стрелковой службы 236-й истребительной авиадивизии 5-й воздушной армии Закавказского фронта", - сказала она. В свою очередь, Фарфел рассказал, что один его дед погиб в первую неделю войны, а другой вернулся домой после Победы со многими наградами в звании старшего лейтенанта. "Для меня 9 Мая – очень важный праздник, я вырос с ним. Это главный праздник года, праздник памяти", - сказал он. По его словам, многие соотечественники, живущие во Флориде, стремятся вместе с детьми присоединиться к волонтерам. "Они хотят, чтобы дети увидели ветеранов, которые воевали с фашистами", - сказал он.
https://ria.ru/20250401/pobeda-2008709482.html
https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html
https://ria.ru/20250314/medali-2005124185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, россия, нью-йорк (город), 80-летие победы в великой отечественной войне, сша, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Флорида, Россия, Нью-Йорк (город), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США, В мире
Российские волонтеры вручили медали ветеранам войны во Флориде
Русские волонтеры в США вручили медали к 80-летию Победы ветеранам во Флориде
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Русские волонтеры из Флориды вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 11 ветеранам войны, живущим в штате, сообщили РИА Новости основатель общественной организации "Русско-Американский общественный центр штата Флорида Михаил Фарфел и ее вице-президент Татьяна Дикая.
«
"В марте-апреле 2025 года наши волонтеры посетили на дому в разных городах 11 советских ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручили подарки, цветы и эти юбилейные российские медали, которые нам передало посольство России
в Вашингтоне", - сказали Фарфел и Дикая.
Кроме того, активисты вручили памятные подарки шестерым бывшим узникам нацистских концлагерей.
«
"Ветераны были очень довольны. Некоторые долго не отпускали наших волонтеров, рассказывая о своей жизни, о том, что им пришлось пережить. И все благодарили за то, что о них помнят", - сказали Фарфел и Дикая.
Они также добавили, что 9 мая планируют вручить медаль еще одному ветерану, который лишь недавно переехал во Флориду
из Нью-Йорка
– 98-летнему Владимиру Гуткину, во время войны служившему в звании сержанта.
Оба активиста подчеркнули, что День Победы для них – особый праздник. В частности, Дикая рассказала, что ее дед, Михаил Дикий, служил летчиком и был удостоен звания Героя Советского Союза. "В годы войны он был начальником воздушно-стрелковой службы 236-й истребительной авиадивизии 5-й воздушной армии Закавказского фронта", - сказала она.
В свою очередь, Фарфел рассказал, что один его дед погиб в первую неделю войны, а другой вернулся домой после Победы со многими наградами в звании старшего лейтенанта. "Для меня 9 Мая – очень важный праздник, я вырос с ним. Это главный праздник года, праздник памяти", - сказал он.
По его словам, многие соотечественники, живущие во Флориде, стремятся вместе с детьми присоединиться к волонтерам. "Они хотят, чтобы дети увидели ветеранов, которые воевали с фашистами", - сказал он.