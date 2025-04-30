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В Подмосковье 1-3 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов - РИА Новости, 30.04.2025
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13:56 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/mchs-2014347243.html
В Подмосковье 1-3 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов
В Подмосковье 1-3 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов - РИА Новости, 30.04.2025
В Подмосковье 1-3 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов
Заморозки до минус 6 градусов местами ожидаются в Московской области 1-3 мая, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:56:00+03:00
2025-04-30T13:56:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заморозки до минус 6 градусов местами ожидаются в Московской области 1-3 мая, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 01 по 03 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки -6…-1°С", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье 1-3 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов

МЧС: в Подмосковье 1-3 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДерево в инее у дома в Подмосковье
Дерево в инее у дома в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дерево в инее у дома в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заморозки до минус 6 градусов местами ожидаются в Московской области 1-3 мая, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 01 по 03 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки -6…-1°С", - говорится в сообщении.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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