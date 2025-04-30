https://ria.ru/20250430/mchs-2014347243.html

В Подмосковье 1-3 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов

В Подмосковье 1-3 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов - РИА Новости, 30.04.2025

В Подмосковье 1-3 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов

Заморозки до минус 6 градусов местами ожидаются в Московской области 1-3 мая, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:56:00+03:00

2025-04-30T13:56:00+03:00

2025-04-30T13:56:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заморозки до минус 6 градусов местами ожидаются в Московской области 1-3 мая, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 01 по 03 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки -6…-1°С", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250429/pogoda-2014046232.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)