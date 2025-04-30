Матушкин: важно отметить трудовой подвиг тамбовчан в год 80-летия Победы
Матушкин подчеркнул важность трудового подвига тамбовчан во время ВОВ
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин отметил, что особенно важно отдать дань памяти трудовому подвигу жителей Тамбовской области и подчеркнуть их вклад в борьбу за независимость государства в год 80-летия Победы, сообщает пресс-служба регпарламента.
Ранее в пресс-службе заявили, что Моршанску, Тамбову, Мичуринску и рабочему поселку Первомайский присвоили региональные почетные звания "Населенный пункт трудовой славы". Они удостоены награды за трудовой героизм их жителей во время Великой Отечественной войны.
"Присвоение такого звания – это знак особого уважения и преклонения перед трудовым героизмом жителей Тамбовской области. Мы – потомки победителей – помним и гордимся мужеством наших земляков, которые с оружием в руках отстаивали свободу нашего государства, а также подвигом тех, кто самоотверженно трудился в тылу", – приводит пресс-служба слова Матушкина.
Председатель областной думы отметил, что проект постановления о награде внесен в региональный парламент врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым. Матушкин подчеркнул, что была проведена большая работа по сбору исторической, краеведческой, архивной информации, учитывались мнения ученых-историков, организаций военно-патриотической направленности.
"В годы Великой Отечественной войны жители Тамбовской области внесли огромный вклад в разгром нацистов. Они работали на заводах, стратегически важных объектах, где производили боеприпасы, продукцию для оборонного комплекса и защитников Отечества, ремонтировали военную технику, обеспечивали железнодорожное сообщение, трудились в эвакуационных госпиталях", – заверил спикер облдумы.