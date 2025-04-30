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Трамп заявил, что Маск может оставаться в правительстве сколько захочет - РИА Новости, 30.04.2025
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19:57 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/mask-2014482870.html
Трамп заявил, что Маск может оставаться в правительстве сколько захочет
Трамп заявил, что Маск может оставаться в правительстве сколько захочет - РИА Новости, 30.04.2025
Трамп заявил, что Маск может оставаться в правительстве сколько захочет
Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск может оставаться в правительстве столько времени, сколько захочет. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:57:00+03:00
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сша
дональд трамп
илон маск
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск может оставаться в правительстве столько времени, сколько захочет. "Ты можешь оставаться так долго, как захочешь", - сказал Трамп Маску на встрече со своим кабинетом. При этом, по словам Трампа, в какой-то момент Маск, который осуществляет функции главы департамента по контролю госэффективности, может вернуться к своему бизнесу. Ранее Трамп говорил, что нет конкретных сроков, сколько Маск проработает в правительстве с учетом того, что предпринимателю нужно руководить своими компаниями.
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сша, дональд трамп, илон маск, в мире
США, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
Трамп заявил, что Маск может оставаться в правительстве сколько захочет

Трамп: Маск может оставаться в правительстве США столько, сколько захочет

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск может оставаться в правительстве столько времени, сколько захочет.
«
"Ты можешь оставаться так долго, как захочешь", - сказал Трамп Маску на встрече со своим кабинетом.
При этом, по словам Трампа, в какой-то момент Маск, который осуществляет функции главы департамента по контролю госэффективности, может вернуться к своему бизнесу.
Ранее Трамп говорил, что нет конкретных сроков, сколько Маск проработает в правительстве с учетом того, что предпринимателю нужно руководить своими компаниями.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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СШАДональд ТрампИлон МаскВ мире
 
 
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