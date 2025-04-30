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Трамп заявил, что Маск может оставаться в правительстве сколько захочет
Трамп заявил, что Маск может оставаться в правительстве сколько захочет - РИА Новости, 30.04.2025
Трамп заявил, что Маск может оставаться в правительстве сколько захочет
Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск может оставаться в правительстве столько времени, сколько захочет. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:57:00+03:00
2025-04-30T19:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск может оставаться в правительстве столько времени, сколько захочет. "Ты можешь оставаться так долго, как захочешь", - сказал Трамп Маску на встрече со своим кабинетом. При этом, по словам Трампа, в какой-то момент Маск, который осуществляет функции главы департамента по контролю госэффективности, может вернуться к своему бизнесу. Ранее Трамп говорил, что нет конкретных сроков, сколько Маск проработает в правительстве с учетом того, что предпринимателю нужно руководить своими компаниями.
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сша, дональд трамп, илон маск, в мире
США, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
Трамп заявил, что Маск может оставаться в правительстве сколько захочет
Трамп: Маск может оставаться в правительстве США столько, сколько захочет