https://ria.ru/20250430/manturov-2014245019.html

Мантуров посетил группировку "Днепр"

Мантуров посетил группировку "Днепр" - РИА Новости, 30.04.2025

Мантуров посетил группировку "Днепр"

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область во вторник посетил группировку "Днепр" и обсудил с ее командующим,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:38:00+03:00

2025-04-30T08:38:00+03:00

2025-04-30T10:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

денис мантуров

михаил теплинский

дмитрий рогозин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014260802_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92b2683c75a1bb2e4d762d6495fd71a7.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область во вторник посетил группировку "Днепр" и обсудил с ее командующим, генералом-полковником Михаилом Теплинским вопросы организации системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера России. "Мантуров в ходе рабочей поездки в Запорожскую область во вторник посетил группировку "Днепр" и обсудил с Теплинским вопросы организации системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, он посетил производственную площадку Центра специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат", работающего под руководством сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина", - говорится в сообщении секретариата. В секретариате уточнили, что в ходе посещения центра "Барс-Сармат" обсуждались вопросы его оснащения и выполнения им боевых задач в составе группировки войск. Мантурову были показаны образцы вооружения и военной техники, которая, в том числе, разрабатывается или дорабатывается непосредственно на линии боевого соприкосновения. По ряду представленных образцов первый вице-премьер дал поручения коллегии Военно-промышленной комиссии начать массовое производство на ведущих российских заводах-изготовителях, добавили в секретариате. Мантуров также наградил памятными подарками добровольцев центра, отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. "Я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваше желание в тяжелый момент оказать поддержку стране: выполнить боевые задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным). Хочу поблагодарить вас за эту работу. Берегите себя. Победа будет за нами!" - заключил первый вице-премьер.

https://ria.ru/20250418/plennye-2011950458.html

https://ria.ru/20250315/dron-2005165304.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, денис мантуров, михаил теплинский, дмитрий рогозин