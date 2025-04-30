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Мантуров посетил группировку "Днепр" - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 30.04.2025 (обновлено: 10:06 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/manturov-2014245019.html
Мантуров посетил группировку "Днепр"
Мантуров посетил группировку "Днепр" - РИА Новости, 30.04.2025
Мантуров посетил группировку "Днепр"
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область во вторник посетил группировку "Днепр" и обсудил с ее командующим,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:38:00+03:00
2025-04-30T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
денис мантуров
михаил теплинский
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область во вторник посетил группировку "Днепр" и обсудил с ее командующим, генералом-полковником Михаилом Теплинским вопросы организации системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера России. "Мантуров в ходе рабочей поездки в Запорожскую область во вторник посетил группировку "Днепр" и обсудил с Теплинским вопросы организации системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, он посетил производственную площадку Центра специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат", работающего под руководством сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина", - говорится в сообщении секретариата. В секретариате уточнили, что в ходе посещения центра "Барс-Сармат" обсуждались вопросы его оснащения и выполнения им боевых задач в составе группировки войск. Мантурову были показаны образцы вооружения и военной техники, которая, в том числе, разрабатывается или дорабатывается непосредственно на линии боевого соприкосновения. По ряду представленных образцов первый вице-премьер дал поручения коллегии Военно-промышленной комиссии начать массовое производство на ведущих российских заводах-изготовителях, добавили в секретариате. Мантуров также наградил памятными подарками добровольцев центра, отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. "Я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваше желание в тяжелый момент оказать поддержку стране: выполнить боевые задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным). Хочу поблагодарить вас за эту работу. Берегите себя. Победа будет за нами!" - заключил первый вице-премьер.
https://ria.ru/20250418/plennye-2011950458.html
https://ria.ru/20250315/dron-2005165304.html
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запорожская область, россия, денис мантуров, михаил теплинский, дмитрий рогозин
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Денис Мантуров, Михаил Теплинский, Дмитрий Рогозин
Мантуров посетил группировку "Днепр"

Мантуров обсудил с командующим группой "Днепр" вопросы борьбы с беспилотниками

© Фото : Правительство России/TelegramПервый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил группировку "Днепр"
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил группировку Днепр - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Правительство России/Telegram
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил группировку "Днепр"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область во вторник посетил группировку "Днепр" и обсудил с ее командующим, генералом-полковником Михаилом Теплинским вопросы организации системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера России.
"Мантуров в ходе рабочей поездки в Запорожскую область во вторник посетил группировку "Днепр" и обсудил с Теплинским вопросы организации системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, он посетил производственную площадку Центра специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат", работающего под руководством сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина", - говорится в сообщении секретариата.
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В секретариате уточнили, что в ходе посещения центра "Барс-Сармат" обсуждались вопросы его оснащения и выполнения им боевых задач в составе группировки войск. Мантурову были показаны образцы вооружения и военной техники, которая, в том числе, разрабатывается или дорабатывается непосредственно на линии боевого соприкосновения. По ряду представленных образцов первый вице-премьер дал поручения коллегии Военно-промышленной комиссии начать массовое производство на ведущих российских заводах-изготовителях, добавили в секретариате.
Мантуров также наградил памятными подарками добровольцев центра, отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
"Я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваше желание в тяжелый момент оказать поддержку стране: выполнить боевые задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным). Хочу поблагодарить вас за эту работу. Берегите себя. Победа будет за нами!" - заключил первый вице-премьер.
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