Мантуров посетил группировку "Днепр"
Мантуров обсудил с командующим группой "Днепр" вопросы борьбы с беспилотниками
© Фото : Правительство России/TelegramПервый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил группировку "Днепр"
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил группировку "Днепр"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область во вторник посетил группировку "Днепр" и обсудил с ее командующим, генералом-полковником Михаилом Теплинским вопросы организации системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера России.
"Мантуров в ходе рабочей поездки в Запорожскую область во вторник посетил группировку "Днепр" и обсудил с Теплинским вопросы организации системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, он посетил производственную площадку Центра специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат", работающего под руководством сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина", - говорится в сообщении секретариата.
В секретариате уточнили, что в ходе посещения центра "Барс-Сармат" обсуждались вопросы его оснащения и выполнения им боевых задач в составе группировки войск. Мантурову были показаны образцы вооружения и военной техники, которая, в том числе, разрабатывается или дорабатывается непосредственно на линии боевого соприкосновения. По ряду представленных образцов первый вице-премьер дал поручения коллегии Военно-промышленной комиссии начать массовое производство на ведущих российских заводах-изготовителях, добавили в секретариате.
Мантуров также наградил памятными подарками добровольцев центра, отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
"Я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваше желание в тяжелый момент оказать поддержку стране: выполнить боевые задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным). Хочу поблагодарить вас за эту работу. Берегите себя. Победа будет за нами!" - заключил первый вице-премьер.