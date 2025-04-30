"Магнит" приобрел контрольный пакет "Азбуки вкуса"
Сделку о приобретении "Магнитом" "Азбуки вкуса" закроют после согласования с ФАС
Супермаркет "Азбука вкуса". Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Магнит" приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и выполнения ряда других условий, сообщила компания.
"Магнит", один из ведущих ритейлеров в России (далее "Компания" или "Магнит"; MOEX: MGNT), объявляет о приобретении (через свое основное операционное дочернее общество – АО "Тандер") контрольного пакета долей в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (далее "Азбука вкуса"), под управлением которого находятся магазины сегмента премиальной розницы", - говорится в сообщении.
"Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами", - добавили там.
По словам гендиректора "Магнита" Евгения Случевского, покупка "Азбуки вкуса" даст компании возможность заметно усилить рыночные позиции в Москве и выйти в принципиально новый сегмент премиальной розницы, что позволит закрыть практически все покупательские миссии в продуктовом ритейле.
"В последние годы "Азбука вкуса" практически не открывала магазинов, но после сделки компания может получить новый импульс к развитию – CVP (ценностное предложение - ред.) "Азбуки вкуса" является одним из самых сильных в своем сегменте и востребовано в городах-миллионниках", - приводится в сообщении его комментарий.
В свою очередь гендиректор "Азбуки Вкуса" Денис Сологуб уверен, что опыт работы "Азбуки вкуса" с уникальным ассортиментом, собственные производственные мощности и онлайн-сервисы компании в сочетании с масштабом и ресурсами "Магнита" обеспечат дальнейшее совершенствование всего российского потребительского рынка.
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