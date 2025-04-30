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В Лондоне мужчину обвинили в подготовке терактов у посольства Израиля
В Лондоне мужчину обвинили в подготовке терактов у посольства Израиля - РИА Новости, 30.04.2025
В Лондоне мужчину обвинили в подготовке терактов у посольства Израиля
Лондонские правоохранители предъявили обвинения в терроризме мужчине, который пытался проникнуть на территорию посольства Израиля, говорится в заявлении... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:03:00+03:00
2025-04-30T15:03:00+03:00
2025-04-30T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Лондонские правоохранители предъявили обвинения в терроризме мужчине, который пытался проникнуть на территорию посольства Израиля, говорится в заявлении ведомства. "Мужчине были предъявлены обвинения в терроризме после инцидента у посольства Израиля в понедельник, 28 апреля", - сказано в тексте. Уточняется, что Абдулла Сабах Альбадри обвиняется в подготовке терактов, а также в незаконном хранении острого предмета. Отмечается, что он был помещен под стражу и в среду должен предстать перед вестминстерским магистратским судом.
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в мире, израиль, лондон
В Лондоне мужчину обвинили в подготовке терактов у посольства Израиля
В Лондоне задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в посольство Израиля