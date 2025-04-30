Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне мужчину обвинили в подготовке терактов у посольства Израиля - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/london-2014376188.html
В Лондоне мужчину обвинили в подготовке терактов у посольства Израиля
В Лондоне мужчину обвинили в подготовке терактов у посольства Израиля - РИА Новости, 30.04.2025
В Лондоне мужчину обвинили в подготовке терактов у посольства Израиля
Лондонские правоохранители предъявили обвинения в терроризме мужчине, который пытался проникнуть на территорию посольства Израиля, говорится в заявлении... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:03:00+03:00
2025-04-30T15:03:00+03:00
в мире
израиль
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67536/46/675364661_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_1479d2abb785d3b68d1fda1c02c7c68c.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Лондонские правоохранители предъявили обвинения в терроризме мужчине, который пытался проникнуть на территорию посольства Израиля, говорится в заявлении ведомства. "Мужчине были предъявлены обвинения в терроризме после инцидента у посольства Израиля в понедельник, 28 апреля", - сказано в тексте. Уточняется, что Абдулла Сабах Альбадри обвиняется в подготовке терактов, а также в незаконном хранении острого предмета. Отмечается, что он был помещен под стражу и в среду должен предстать перед вестминстерским магистратским судом.
https://ria.ru/20241002/kopengagen-1975978389.html
израиль
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67536/46/675364661_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_ec7b414783fa0564606be943c69693e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, лондон
В мире, Израиль, Лондон
В Лондоне мужчину обвинили в подготовке терактов у посольства Израиля

В Лондоне задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в посольство Израиля

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Задержанный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Лондонские правоохранители предъявили обвинения в терроризме мужчине, который пытался проникнуть на территорию посольства Израиля, говорится в заявлении ведомства.
«
"Мужчине были предъявлены обвинения в терроризме после инцидента у посольства Израиля в понедельник, 28 апреля", - сказано в тексте.
Уточняется, что Абдулла Сабах Альбадри обвиняется в подготовке терактов, а также в незаконном хранении острого предмета.
Отмечается, что он был помещен под стражу и в среду должен предстать перед вестминстерским магистратским судом.
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Копенгагене назвали причину взрывов у израильского посольства
2 октября 2024, 16:04
 
В миреИзраильЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала