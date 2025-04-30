Посольство России в Лондоне выразило надежду на безопасность в городе 9 мая
Посольство России в Лондоне рассчитывает на безопасность на мероприятиях 9 мая
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне рассчитывает, что британские власти обеспечат должный уровень безопасности на мероприятиях дипмиссии по случаю 80-летия Победы, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости.
"Рассчитываем, что британские власти обеспечат должный уровень безопасности и проявят уважение в отношении всех мероприятий, связанных с этой знаменательной датой", - сообщили РИА Новости в посольстве.
Девятого мая в Лондоне, как и в прежние годы, состоится торжественная церемония возложения цветов к Советскому военному мемориалу, реставрация которого сейчас завершается. В мероприятии примут участие послы и дипломаты стран СНГ, российские соотечественники и учащиеся русскоязычных школ, рассказали в диппредставительстве. Официальную часть завершит приём в посольстве.
"Посольство прилагает максимум усилий для проведения собственных памятных мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы. Наша цель – напомнить британской общественности о решающем вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии и о славных годах союзничества СССР и Британии в борьбе с "коричневой чумой", - заявили в дипмиссии.
Отмечается, что помимо официальной части планируется и насыщенная культурная программа, российские соотечественники готовят праздничные концерты, кинопоказы, тематические вечера и встречи.