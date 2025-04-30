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Посольство России в Лондоне выразило надежду на безопасность в городе 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:47 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/london-2014342727.html
Посольство России в Лондоне выразило надежду на безопасность в городе 9 мая
Посольство России в Лондоне выразило надежду на безопасность в городе 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025
Посольство России в Лондоне выразило надежду на безопасность в городе 9 мая
Посольство РФ в Лондоне рассчитывает, что британские власти обеспечат должный уровень безопасности на мероприятиях дипмиссии по случаю 80-летия Победы,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:47:00+03:00
2025-04-30T13:47:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне рассчитывает, что британские власти обеспечат должный уровень безопасности на мероприятиях дипмиссии по случаю 80-летия Победы, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости. "Рассчитываем, что британские власти обеспечат должный уровень безопасности и проявят уважение в отношении всех мероприятий, связанных с этой знаменательной датой", - сообщили РИА Новости в посольстве. Девятого мая в Лондоне, как и в прежние годы, состоится торжественная церемония возложения цветов к Советскому военному мемориалу, реставрация которого сейчас завершается. В мероприятии примут участие послы и дипломаты стран СНГ, российские соотечественники и учащиеся русскоязычных школ, рассказали в диппредставительстве. Официальную часть завершит приём в посольстве. "Посольство прилагает максимум усилий для проведения собственных памятных мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы. Наша цель – напомнить британской общественности о решающем вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии и о славных годах союзничества СССР и Британии в борьбе с "коричневой чумой", - заявили в дипмиссии. Отмечается, что помимо официальной части планируется и насыщенная культурная программа, российские соотечественники готовят праздничные концерты, кинопоказы, тематические вечера и встречи.
https://ria.ru/20250429/pobeda-2014076903.html
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в мире, лондон, германия, ссср, снг, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Лондон, Германия, СССР, СНГ, Россия
Посольство России в Лондоне выразило надежду на безопасность в городе 9 мая

Посольство России в Лондоне рассчитывает на безопасность на мероприятиях 9 мая

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне рассчитывает, что британские власти обеспечат должный уровень безопасности на мероприятиях дипмиссии по случаю 80-летия Победы, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости.
"Рассчитываем, что британские власти обеспечат должный уровень безопасности и проявят уважение в отношении всех мероприятий, связанных с этой знаменательной датой", - сообщили РИА Новости в посольстве.
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Девятого мая в Лондоне, как и в прежние годы, состоится торжественная церемония возложения цветов к Советскому военному мемориалу, реставрация которого сейчас завершается. В мероприятии примут участие послы и дипломаты стран СНГ, российские соотечественники и учащиеся русскоязычных школ, рассказали в диппредставительстве. Официальную часть завершит приём в посольстве.
"Посольство прилагает максимум усилий для проведения собственных памятных мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы. Наша цель – напомнить британской общественности о решающем вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии и о славных годах союзничества СССР и Британии в борьбе с "коричневой чумой", - заявили в дипмиссии.
Отмечается, что помимо официальной части планируется и насыщенная культурная программа, российские соотечественники готовят праздничные концерты, кинопоказы, тематические вечера и встречи.
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