https://ria.ru/20250430/london-2014342727.html

Посольство России в Лондоне выразило надежду на безопасность в городе 9 мая

Посольство России в Лондоне выразило надежду на безопасность в городе 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025

Посольство России в Лондоне выразило надежду на безопасность в городе 9 мая

Посольство РФ в Лондоне рассчитывает, что британские власти обеспечат должный уровень безопасности на мероприятиях дипмиссии по случаю 80-летия Победы,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:47:00+03:00

2025-04-30T13:47:00+03:00

2025-04-30T13:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

лондон

германия

ссср

снг

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне рассчитывает, что британские власти обеспечат должный уровень безопасности на мероприятиях дипмиссии по случаю 80-летия Победы, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости. "Рассчитываем, что британские власти обеспечат должный уровень безопасности и проявят уважение в отношении всех мероприятий, связанных с этой знаменательной датой", - сообщили РИА Новости в посольстве. Девятого мая в Лондоне, как и в прежние годы, состоится торжественная церемония возложения цветов к Советскому военному мемориалу, реставрация которого сейчас завершается. В мероприятии примут участие послы и дипломаты стран СНГ, российские соотечественники и учащиеся русскоязычных школ, рассказали в диппредставительстве. Официальную часть завершит приём в посольстве. "Посольство прилагает максимум усилий для проведения собственных памятных мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы. Наша цель – напомнить британской общественности о решающем вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии и о славных годах союзничества СССР и Британии в борьбе с "коричневой чумой", - заявили в дипмиссии. Отмечается, что помимо официальной части планируется и насыщенная культурная программа, российские соотечественники готовят праздничные концерты, кинопоказы, тематические вечера и встречи.

https://ria.ru/20250429/pobeda-2014076903.html

https://ria.ru/20250404/armeniya-2009405792.html

лондон

германия

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, германия, ссср, снг, россия