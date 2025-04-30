https://ria.ru/20250430/lnr-2014339670.html

В Луганске высадили геоглиф к 80-летию Победы

В Луганске высадили геоглиф к 80-летию Победы - РИА Новости, 30.04.2025

В Луганске высадили геоглиф к 80-летию Победы

Следственное управление по ЛНР совместно с курсантами курсантами и кадетами Луганской академии Следственного комитета России провели в Луганске акцию,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:37:00+03:00

2025-04-30T13:37:00+03:00

2025-04-30T13:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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луганская народная республика

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луганск

день победы

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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Следственное управление по ЛНР совместно с курсантами курсантами и кадетами Луганской академии Следственного комитета России провели в Луганске акцию, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, высадив геоглиф в виде надписи с памятной датой, рассказал РИА Новости заместитель руководителя военно-следственного управления по объединенной группировке сил полковник юстиции Максим Казаков. "У нас сегодня проводится высадка геоглифа "80 лет Победы", приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Привлекаем мы на это мероприятие курсантов Академии Следственного комитета и кадетов, а также сотрудники Следственного управления по ЛНР помогают", - рассказал Казаков. Собеседник агентства отметил, что решили привлечь детей, так как важно воспитать поколение, которое будет помнить великий подвиг предков. "Мы решили к этому мероприятию привлечь именно деток, потому что воспитательный процесс в нашей работе - самый главный, потому что мы готовим новое поколение, новое поколение людей, которые помнят о подвиге наших предков, ну и труд он сплачивает коллектив", - подытожил он.

https://ria.ru/20250224/boytsy-2001194831.html

луганская народная республика

россия

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общество, луганская народная республика, россия, луганск, день победы