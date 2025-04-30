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В Луганске высадили геоглиф к 80-летию Победы - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:37 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/lnr-2014339670.html
В Луганске высадили геоглиф к 80-летию Победы
В Луганске высадили геоглиф к 80-летию Победы - РИА Новости, 30.04.2025
В Луганске высадили геоглиф к 80-летию Победы
Следственное управление по ЛНР совместно с курсантами курсантами и кадетами Луганской академии Следственного комитета России провели в Луганске акцию,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:37:00+03:00
2025-04-30T13:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
луганская народная республика
россия
луганск
день победы
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Следственное управление по ЛНР совместно с курсантами курсантами и кадетами Луганской академии Следственного комитета России провели в Луганске акцию, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, высадив геоглиф в виде надписи с памятной датой, рассказал РИА Новости заместитель руководителя военно-следственного управления по объединенной группировке сил полковник юстиции Максим Казаков. "У нас сегодня проводится высадка геоглифа "80 лет Победы", приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Привлекаем мы на это мероприятие курсантов Академии Следственного комитета и кадетов, а также сотрудники Следственного управления по ЛНР помогают", - рассказал Казаков. Собеседник агентства отметил, что решили привлечь детей, так как важно воспитать поколение, которое будет помнить великий подвиг предков. "Мы решили к этому мероприятию привлечь именно деток, потому что воспитательный процесс в нашей работе - самый главный, потому что мы готовим новое поколение, новое поколение людей, которые помнят о подвиге наших предков, ну и труд он сплачивает коллектив", - подытожил он.
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луганская народная республика
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общество, луганская народная республика, россия, луганск, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, День Победы
В Луганске высадили геоглиф к 80-летию Победы

В ЛНР высадили геоглиф к 80-летию Победы в виде надписи с памятной датой

© Правительство ЛНР/TelegramВысадка геоглифа в форме слова "Победа" в ЛНР
Высадка геоглифа в форме слова Победа в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Правительство ЛНР/Telegram
Высадка геоглифа в форме слова "Победа" в ЛНР
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Следственное управление по ЛНР совместно с курсантами курсантами и кадетами Луганской академии Следственного комитета России провели в Луганске акцию, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, высадив геоглиф в виде надписи с памятной датой, рассказал РИА Новости заместитель руководителя военно-следственного управления по объединенной группировке сил полковник юстиции Максим Казаков.
"У нас сегодня проводится высадка геоглифа "80 лет Победы", приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Привлекаем мы на это мероприятие курсантов Академии Следственного комитета и кадетов, а также сотрудники Следственного управления по ЛНР помогают", - рассказал Казаков.
Собеседник агентства отметил, что решили привлечь детей, так как важно воспитать поколение, которое будет помнить великий подвиг предков.
"Мы решили к этому мероприятию привлечь именно деток, потому что воспитательный процесс в нашей работе - самый главный, потому что мы готовим новое поколение, новое поколение людей, которые помнят о подвиге наших предков, ну и труд он сплачивает коллектив", - подытожил он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганскДень Победы
 
 
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