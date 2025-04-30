Ливанский министр назвал разоружение "Хезболлы" ключом к восстановлению
Министр Шхаде: разоружение "Хезболлы" это ключ к получению международной помощи
Флаги движения "Хезболлы". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 апр - РИА Новости. Лишение ливанского движения "Хезболлах" оружия - ключ к получению международной помощи, что будет способствовать ускорению процесса восстановления Ливана, заявил в интервью РИА Новости ливанский министр по делам мигрантов, госминистр по информационным технологиям и искусственному интеллекту Камаль Шхаде.
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"Ливан движется к разрешению вопроса с вооружением "Хезболлах". Политика правительства предельно ясна: это курс на монополию владения оружием государством, восстановление инфраструктуры, а также реформы в экономике и госуправлении… Ни одно государство не вложит деньги в Ливан, пока есть угроза новой войны", — сказал Шхаде.
Шхаде отметил, что суверенитет Ливана должен быть восстановлен на всей территории страны.
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"Большая часть юга уже под контролем ливанских государственных структур", — добавил он.
Отвечая на вопрос о приоритетах правительства в обозримой перспективе, министр отметил, что разоружение "Хезболлах" и вывод израильских войск с юга Ливана — равнозначные задачи. Он добавил, что восстановление контроля государства над всей территорией — принципиальная цель правительства.
Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем в своем последнем заявлении подчеркивал важность предоставления дипломатии и ливанскому государству времени для сдерживания атак против суверенитета Ливана и агрессии Израиля на юге, в Баальбек-Хермеле и южных районах Бейрута. При этом лидер шиитского сопротивления заявил, что руководство "Хезболлах" не рассматривает вопрос передачи своего вооружения пока есть угроза суверенитета Ливана со стороны Израиля.
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