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Ливанский министр назвал разоружение "Хезболлы" ключом к восстановлению - РИА Новости, 30.04.2025
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15:47 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/livan-2014397462.html
Ливанский министр назвал разоружение "Хезболлы" ключом к восстановлению
Ливанский министр назвал разоружение "Хезболлы" ключом к восстановлению - РИА Новости, 30.04.2025
Ливанский министр назвал разоружение "Хезболлы" ключом к восстановлению
Лишение ливанского движения "Хезболлах" оружия - ключ к получению международной помощи, что будет способствовать ускорению процесса восстановления Ливана,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:47:00+03:00
2025-04-30T15:47:00+03:00
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БЕЙРУТ, 30 апр - РИА Новости. Лишение ливанского движения "Хезболлах" оружия - ключ к получению международной помощи, что будет способствовать ускорению процесса восстановления Ливана, заявил в интервью РИА Новости ливанский министр по делам мигрантов, госминистр по информационным технологиям и искусственному интеллекту Камаль Шхаде. "Ливан движется к разрешению вопроса с вооружением "Хезболлах". Политика правительства предельно ясна: это курс на монополию владения оружием государством, восстановление инфраструктуры, а также реформы в экономике и госуправлении… Ни одно государство не вложит деньги в Ливан, пока есть угроза новой войны", — сказал Шхаде. Министр подчеркнул, что правительство Ливана едино в стремлении к реформам и восстановлению суверенитета. По его словам, на международном уровне инициативы Бейрута находят поддержку, но сначала власти должны вернуть доверие собственных граждан. Шхаде отметил, что суверенитет Ливана должен быть восстановлен на всей территории страны. "Большая часть юга уже под контролем ливанских государственных структур", — добавил он. Отвечая на вопрос о приоритетах правительства в обозримой перспективе, министр отметил, что разоружение "Хезболлах" и вывод израильских войск с юга Ливана — равнозначные задачи. Он добавил, что восстановление контроля государства над всей территорией — принципиальная цель правительства. Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем в своем последнем заявлении подчеркивал важность предоставления дипломатии и ливанскому государству времени для сдерживания атак против суверенитета Ливана и агрессии Израиля на юге, в Баальбек-Хермеле и южных районах Бейрута. При этом лидер шиитского сопротивления заявил, что руководство "Хезболлах" не рассматривает вопрос передачи своего вооружения пока есть угроза суверенитета Ливана со стороны Израиля.
https://ria.ru/20250415/khezbolla-2011383901.html
https://ria.ru/20250328/ssha-2008032383.html
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в мире, ливан, бейрут, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль, Хезболла
Ливанский министр назвал разоружение "Хезболлы" ключом к восстановлению

Министр Шхаде: разоружение "Хезболлы" это ключ к получению международной помощи

© РИА Новости / Михаил АлаеддинФлаги движения "Хезболлы"
Флаги движения Хезболлы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Флаги движения "Хезболлы". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 апр - РИА Новости. Лишение ливанского движения "Хезболлах" оружия - ключ к получению международной помощи, что будет способствовать ускорению процесса восстановления Ливана, заявил в интервью РИА Новости ливанский министр по делам мигрантов, госминистр по информационным технологиям и искусственному интеллекту Камаль Шхаде.
«
"Ливан движется к разрешению вопроса с вооружением "Хезболлах". Политика правительства предельно ясна: это курс на монополию владения оружием государством, восстановление инфраструктуры, а также реформы в экономике и госуправлении… Ни одно государство не вложит деньги в Ливан, пока есть угроза новой войны", — сказал Шхаде.
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15 апреля, 15:58
Министр подчеркнул, что правительство Ливана едино в стремлении к реформам и восстановлению суверенитета. По его словам, на международном уровне инициативы Бейрута находят поддержку, но сначала власти должны вернуть доверие собственных граждан.
Шхаде отметил, что суверенитет Ливана должен быть восстановлен на всей территории страны.
«
"Большая часть юга уже под контролем ливанских государственных структур", — добавил он.
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Отвечая на вопрос о приоритетах правительства в обозримой перспективе, министр отметил, что разоружение "Хезболлах" и вывод израильских войск с юга Ливана — равнозначные задачи. Он добавил, что восстановление контроля государства над всей территорией — принципиальная цель правительства.
Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем в своем последнем заявлении подчеркивал важность предоставления дипломатии и ливанскому государству времени для сдерживания атак против суверенитета Ливана и агрессии Израиля на юге, в Баальбек-Хермеле и южных районах Бейрута. При этом лидер шиитского сопротивления заявил, что руководство "Хезболлах" не рассматривает вопрос передачи своего вооружения пока есть угроза суверенитета Ливана со стороны Израиля.
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