https://ria.ru/20250430/lifty-2014268243.html
Объекты ОЭЗ "Технополис Москва" оборудуют скоростными лифтами КМЗ
Объекты ОЭЗ "Технополис Москва" оборудуют скоростными лифтами КМЗ - РИА Новости, 30.04.2025
Объекты ОЭЗ "Технополис Москва" оборудуют скоростными лифтами КМЗ
Карачаровский механический завод (КМЗ) планирует поставить скоростные пассажирские лифты своего производства для объектов особой экономической зоны (ОЭЗ)... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:00:00+03:00
2025-04-30T11:00:00+03:00
2025-04-30T11:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) планирует поставить скоростные пассажирские лифты своего производства для объектов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", заявил в среду министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Московские лифтостроители успешно работают над собственными решениями, в том числе в сегменте скоростного лифтового оборудования. В административном корпусе площадки "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" установят пассажирские подъемные машины, работающие со скоростью до 4 м/с", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Министр добавил, что данное лифтовое оборудование с высокими техническими характеристиками спроектировано и произведено на КМЗ.Отмечается, что подъемные машины класса скоростного лифтового оборудования эксплуатируются в зданиях повышенной этажности. В особой экономической зоне "Технополис Москва" установят 14 подъемных устройств со скоростью 2,5 м/с, рассчитанных на более 20 этажных остановок и 4 лифта со скоростью 4 м/с, рассчитанных на 30 этажных остановок.В свою очередь, гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский пояснил, что при проектировании скоростных лифтов конструкторы предприятия приняли ряд уникальных технических решений.Лифты обладают грузоподъемностью 1 275 кг, этого достаточно для того, чтобы одновременно перевезти 17 человек. Подъемные механизмы рассчитаны на комфортную перевозку людей с ограниченными возможностями: в кабине лифта расширенный проем, удобные поручни с двух сторон, приказная панель с кнопками Брайля, установлен речевой информатор.Ранее Гарбузов сообщил, что около 2,3 тысячи лифтов Карачаровского механического завода установят в этом году в Москве по программе Фонда капитального ремонта.
https://ria.ru/20250430/liksutov-2014181337.html
https://ria.ru/20250429/moskva-2014048362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Объекты ОЭЗ "Технополис Москва" оборудуют скоростными лифтами КМЗ
Скоростные лифты КМЗ появятся на объектах ОЭЗ "Технополис Москва"
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) планирует поставить скоростные пассажирские лифты своего производства для объектов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", заявил в среду министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Московские лифтостроители успешно работают над собственными решениями, в том числе в сегменте скоростного лифтового оборудования. В административном корпусе площадки "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" установят пассажирские подъемные машины, работающие со скоростью до 4 м/с", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова
.
Министр добавил, что данное лифтовое оборудование с высокими техническими характеристиками спроектировано и произведено на КМЗ.
Отмечается, что подъемные машины класса скоростного лифтового оборудования эксплуатируются в зданиях повышенной этажности. В особой экономической зоне "Технополис Москва" установят 14 подъемных устройств со скоростью 2,5 м/с, рассчитанных на более 20 этажных остановок и 4 лифта со скоростью 4 м/с, рассчитанных на 30 этажных остановок.
В свою очередь, гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский пояснил, что при проектировании скоростных лифтов конструкторы предприятия приняли ряд уникальных технических решений.
Лифты обладают грузоподъемностью 1 275 кг, этого достаточно для того, чтобы одновременно перевезти 17 человек. Подъемные механизмы рассчитаны на комфортную перевозку людей с ограниченными возможностями: в кабине лифта расширенный проем, удобные поручни с двух сторон, приказная панель с кнопками Брайля, установлен речевой информатор.
Ранее Гарбузов сообщил, что около 2,3 тысячи лифтов Карачаровского механического завода установят в этом году в Москве
по программе Фонда капитального ремонта.