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В Ингушетии увековечили память погибших во время войны грузинских летчиков - РИА Новости, 01.05.2025
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21:38 30.04.2025 (обновлено: 09:09 01.05.2025)
https://ria.ru/20250430/letchiki-2014503712.html
В Ингушетии увековечили память погибших во время войны грузинских летчиков
В Ингушетии увековечили память погибших во время войны грузинских летчиков - РИА Новости, 01.05.2025
В Ингушетии увековечили память погибших во время войны грузинских летчиков
Память пяти грузинских летчиков, погибших в 1942 году, увековечили в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 01.05.2025
2025-04-30T21:38:00+03:00
2025-05-01T09:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
малгобекский район
махмуд-али калиматов
80-летие победы в великой отечественной войне
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Память пяти грузинских летчиков, погибших в 1942 году, увековечили в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Сегодня в селе Вежарий-Юрт Малгобекского района увековечили память грузинских летчиков, героически погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции в 1942 году", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, первые упоминания о заброшенном захоронении летчика в Вежарий-Юрте появились в 2010-х годах. Местные жители помнили об обелиске советских времен с грузинской фамилией и красной звездой, который со временем обветшал. В 2023 году поисковый отряд "Малгобек" получил новые сведения о захоронении, но установить личность летчика не удалось. "В связи с этим было принято решение возвести новый обелиск и установить плиту с именами всех грузинских летчиков, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции. Памятник увековечил имена Ростиашвили Шоты Петровича, Георгелашвили Бахтана Захаровича, Абуашвили Николая Владимировича, Тетрадзе Георгия Филипповича и Сандухадзе Рубена Никифоровича. Эти имена грузинских летчиков навечно вписаны в историю Ингушетии", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что грузинские летчики в едином ряду с многонациональным народом Советского Союза ковали победу над фашизмом. "Это наша общая история, которая объединяет нас, как объединяла наших предков в давние времена", - добавил Калиматов.
https://ria.ru/20241030/geroy-1980964677.html
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общество, малгобекский район, махмуд-али калиматов, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика ингушетия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Малгобекский район, Махмуд-Али Калиматов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Ингушетия
В Ингушетии увековечили память погибших во время войны грузинских летчиков

В Ингушетии увековечили память пятерых грузинских летчиков, погибших в 1942 году

© Фото : пресс-служба главы Республики Ингушетия Мемориал в честь погибших во время войны грузинских летчиков
Мемориал в честь погибших во время войны грузинских летчиков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : пресс-служба главы Республики Ингушетия
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НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Память пяти грузинских летчиков, погибших в 1942 году, увековечили в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«
"Сегодня в селе Вежарий-Юрт Малгобекского района увековечили память грузинских летчиков, героически погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции в 1942 году", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, первые упоминания о заброшенном захоронении летчика в Вежарий-Юрте появились в 2010-х годах. Местные жители помнили об обелиске советских времен с грузинской фамилией и красной звездой, который со временем обветшал. В 2023 году поисковый отряд "Малгобек" получил новые сведения о захоронении, но установить личность летчика не удалось.
"В связи с этим было принято решение возвести новый обелиск и установить плиту с именами всех грузинских летчиков, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции. Памятник увековечил имена Ростиашвили Шоты Петровича, Георгелашвили Бахтана Захаровича, Абуашвили Николая Владимировича, Тетрадзе Георгия Филипповича и Сандухадзе Рубена Никифоровича. Эти имена грузинских летчиков навечно вписаны в историю Ингушетии", - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что грузинские летчики в едином ряду с многонациональным народом Советского Союза ковали победу над фашизмом. "Это наша общая история, которая объединяет нас, как объединяла наших предков в давние времена", - добавил Калиматов.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМалгобекский районМахмуд-Али Калиматов80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРеспублика Ингушетия
 
 
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