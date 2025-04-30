https://ria.ru/20250430/letchiki-2014503712.html

В Ингушетии увековечили память погибших во время войны грузинских летчиков

В Ингушетии увековечили память погибших во время войны грузинских летчиков - РИА Новости, 01.05.2025

В Ингушетии увековечили память погибших во время войны грузинских летчиков

Память пяти грузинских летчиков, погибших в 1942 году, увековечили в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 01.05.2025

2025-04-30T21:38:00+03:00

2025-04-30T21:38:00+03:00

2025-05-01T09:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

малгобекский район

махмуд-али калиматов

80-летие победы в великой отечественной войне

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Память пяти грузинских летчиков, погибших в 1942 году, увековечили в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Сегодня в селе Вежарий-Юрт Малгобекского района увековечили память грузинских летчиков, героически погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции в 1942 году", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, первые упоминания о заброшенном захоронении летчика в Вежарий-Юрте появились в 2010-х годах. Местные жители помнили об обелиске советских времен с грузинской фамилией и красной звездой, который со временем обветшал. В 2023 году поисковый отряд "Малгобек" получил новые сведения о захоронении, но установить личность летчика не удалось. "В связи с этим было принято решение возвести новый обелиск и установить плиту с именами всех грузинских летчиков, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции. Памятник увековечил имена Ростиашвили Шоты Петровича, Георгелашвили Бахтана Захаровича, Абуашвили Николая Владимировича, Тетрадзе Георгия Филипповича и Сандухадзе Рубена Никифоровича. Эти имена грузинских летчиков навечно вписаны в историю Ингушетии", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что грузинские летчики в едином ряду с многонациональным народом Советского Союза ковали победу над фашизмом. "Это наша общая история, которая объединяет нас, как объединяла наших предков в давние времена", - добавил Калиматов.

https://ria.ru/20241030/geroy-1980964677.html

малгобекский район

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, малгобекский район, махмуд-али калиматов, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика ингушетия