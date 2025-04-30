В Ингушетии увековечили память погибших во время войны грузинских летчиков
В Ингушетии увековечили память пятерых грузинских летчиков, погибших в 1942 году
© Фото : пресс-служба главы Республики Ингушетия Мемориал в честь погибших во время войны грузинских летчиков
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НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Память пяти грузинских летчиков, погибших в 1942 году, увековечили в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
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"Сегодня в селе Вежарий-Юрт Малгобекского района увековечили память грузинских летчиков, героически погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции в 1942 году", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, первые упоминания о заброшенном захоронении летчика в Вежарий-Юрте появились в 2010-х годах. Местные жители помнили об обелиске советских времен с грузинской фамилией и красной звездой, который со временем обветшал. В 2023 году поисковый отряд "Малгобек" получил новые сведения о захоронении, но установить личность летчика не удалось.
"В связи с этим было принято решение возвести новый обелиск и установить плиту с именами всех грузинских летчиков, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции. Памятник увековечил имена Ростиашвили Шоты Петровича, Георгелашвили Бахтана Захаровича, Абуашвили Николая Владимировича, Тетрадзе Георгия Филипповича и Сандухадзе Рубена Никифоровича. Эти имена грузинских летчиков навечно вписаны в историю Ингушетии", - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что грузинские летчики в едином ряду с многонациональным народом Советского Союза ковали победу над фашизмом. "Это наша общая история, которая объединяет нас, как объединяла наших предков в давние времена", - добавил Калиматов.
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