https://ria.ru/20250430/lebedev-2014355529.html

В Екатеринбурге арестовали экс-замгубернатора Томской области

В Екатеринбурге арестовали экс-замгубернатора Томской области - РИА Новости, 30.04.2025

В Екатеринбурге арестовали экс-замгубернатора Томской области

Свердловский областной суд утвердил арест бывшего заместителя губернатора Томской области Александра Лебедева, обвиняемого в злоупотреблении должностными... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:24:00+03:00

2025-04-30T14:24:00+03:00

2025-04-30T14:29:00+03:00

происшествия

томская область

екатеринбург

россия

александр лебедев

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Свердловский областной суд утвердил арест бывшего заместителя губернатора Томской области Александра Лебедева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов региона. "Шестого апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Александра Лебедева. Мера пресечения избрана по 20 мая 2025 года включительно… Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил постановление без изменения, апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения", - говорится в сообщении. Уточняется, что Лебедев обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Как подчеркнули в суде, вопросы следствия к Лебедеву не связаны ни с Томской, ни со Свердловской областью. С 2017 по 2019 год Лебедев возглавлял управление федеральных автодорог "Южный Урал" в Челябинске. В мае 2023 года был назначен директором департамента дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа. В феврале 2024 года Лебедев был назначен замгубернатора Томской области по дорожному хозяйству, транспорту и экологии, но в июле этого же года он ушел с должности.

https://ria.ru/20250417/ministr-2011897782.html

https://ria.ru/20250421/glava-2012512593.html

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