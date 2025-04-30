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Захарова рассказала о визите Лаврова в Доминикану - РИА Новости, 30.04.2025
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08:49 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/lavrov-2014246200.html
Захарова рассказала о визите Лаврова в Доминикану
Захарова рассказала о визите Лаврова в Доминикану - РИА Новости, 30.04.2025
Захарова рассказала о визите Лаврова в Доминикану
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Доминикану посетит миссию российских дипломатов, у которой пока нет собственного здания, оно сейчас РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:49:00+03:00
2025-04-30T08:49:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Доминикану посетит миссию российских дипломатов, у которой пока нет собственного здания, оно сейчас подыскивается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Это визит, сопряжённый не только с традиционным протоколом или с традиционными переговорами с главой государства, с коллегами из министерства иностранных дел, но состоится важное событие, как вы знаете, у нас открыто посольство, но тут интересная игра слов, когда мы говорим открыто посольство, многие представляют здание посольства, но есть ещё такое выражение открыть посольство - имеется в виду установить не дипломатические отношения, они были, но именно запустить работу загранучреждения, вот собственно это и произошло", - сказала она. Захарова добавила, что теперь у России есть полноценное посольство, то есть полноценная дипломатическая миссия в Доминиканской Республике. "Здания пока нету, помещения нам принадлежащего или арендуемого пока нет, есть только, если можно так сказать, офисное помещение, временное помещение, а пока подыскивается помещение на постоянной основе, наши дипломаты и посол располагаются в этом самом временном помещении. Завтра (30 апреля - ред.) рабочий день начнётся у Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел России, с посещения именно этого нынешнего пристанища российской миссии", - пояснила Захарова. Она заключила, что на данный момент посольство в Доминикане есть, но речь идёт не о здании, а о дипломатической миссии, о присутствии российских дипломатов. "Это полноценная миссия, но здание для неё только подыскивается, сейчас это временное офисное помещение", - добавила она.
https://ria.ru/20250430/lavrov-2014236047.html
https://ria.ru/20240817/dominikana-1966723877.html
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в мире, россия, доминикана, мария захарова, сергей лавров
В мире, Россия, Доминикана, Мария Захарова, Сергей Лавров
Захарова рассказала о визите Лаврова в Доминикану

Захарова: Лаврова посетит российских дипломатов в Доминикане

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Доминикану посетит миссию российских дипломатов, у которой пока нет собственного здания, оно сейчас подыскивается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Это визит, сопряжённый не только с традиционным протоколом или с традиционными переговорами с главой государства, с коллегами из министерства иностранных дел, но состоится важное событие, как вы знаете, у нас открыто посольство, но тут интересная игра слов, когда мы говорим открыто посольство, многие представляют здание посольства, но есть ещё такое выражение открыть посольство - имеется в виду установить не дипломатические отношения, они были, но именно запустить работу загранучреждения, вот собственно это и произошло", - сказала она.
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Захарова добавила, что теперь у России есть полноценное посольство, то есть полноценная дипломатическая миссия в Доминиканской Республике.
"Здания пока нету, помещения нам принадлежащего или арендуемого пока нет, есть только, если можно так сказать, офисное помещение, временное помещение, а пока подыскивается помещение на постоянной основе, наши дипломаты и посол располагаются в этом самом временном помещении. Завтра (30 апреля - ред.) рабочий день начнётся у Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел России, с посещения именно этого нынешнего пристанища российской миссии", - пояснила Захарова.
Она заключила, что на данный момент посольство в Доминикане есть, но речь идёт не о здании, а о дипломатической миссии, о присутствии российских дипломатов. "Это полноценная миссия, но здание для неё только подыскивается, сейчас это временное офисное помещение", - добавила она.
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