Пышные красавицы и русские гулянья: чем удивит большая выставка Кустодиева

В Третьяковке открылась выставка "Борис Кустодиев: живопись, графика и театр"
"Ему было отпущено судьбой как художнику всего два десятилетия, но посмотрите, как много всего он успел сделать", — говорит куратор выставки "Борис Кустодиев: живопись, графика и театр" Ольга Атрощенко. В экспозиции 188 произведений из 25 собраний — музеев России, Белоруссии и частных. Их разместили на втором и третьем этажах Инженерного корпуса ГТГ.
Мастер умер, немного не дожив до 50 лет. Он тяжело болел — опухоль в позвоночнике изначально неправильно лечили. А после операции в 1916-м был парализован, но продолжал работать. Причем именно в этот период создал самые жизнерадостные свои картины.
На фото: "Купальщица".
"Ему было отпущено судьбой как художнику всего два десятилетия, но посмотрите, как много всего он успел сделать", — говорит куратор выставки "Борис Кустодиев: живопись, графика и театр" Ольга Атрощенко. В экспозиции 188 произведений из 25 собраний — музеев России, Белоруссии и частных. Их разместили на втором и третьем этажах Инженерного корпуса ГТГ.
Мастер умер, немного не дожив до 50 лет. Он тяжело болел — опухоль в позвоночнике изначально неправильно лечили. А после операции в 1916-м был парализован, но продолжал работать. Причем именно в этот период создал самые жизнерадостные свои картины.
На фото: "Купальщица".
Экспозиция состоит из нескольких разделов и начинается на третьем этаже с зала "Семья". Здесь можно познакомиться с главной опорой в жизни Кустодиева. Художник в два года потерял отца, может быть, поэтому так ценил близких. Жена Юлия Евстафьевна Прошинская и дети Ирина и Кирилл — самые любимые его модели.
На фото: картина "Утро", на которой изображены жена и маленькая дочь живописца.
Экспозиция состоит из нескольких разделов и начинается на третьем этаже с зала "Семья". Здесь можно познакомиться с главной опорой в жизни Кустодиева. Художник в два года потерял отца, может быть, поэтому так ценил близких. Жена Юлия Евстафьевна Прошинская и дети Ирина и Кирилл — самые любимые его модели.
На фото: картина "Утро", на которой изображены жена и маленькая дочь живописца.
В этом же зале пейзажи Костромской области, близ любимого уголка Кустодиева — дачного двухэтажного дома в русском стиле, который он назвал "Терем". Некоторые из них художник писал по памяти в петербургской квартире, уже будучи прикованным к инвалидному креслу. Но удивительно, каким радостным настроением они наполнены.
На фото: картина "Автопортрет (на охоте)".
В этом же зале пейзажи Костромской области, близ любимого уголка Кустодиева — дачного двухэтажного дома в русском стиле, который он назвал "Терем". Некоторые из них художник писал по памяти в петербургской квартире, уже будучи прикованным к инвалидному креслу. Но удивительно, каким радостным настроением они наполнены.
На фото: картина "Автопортрет (на охоте)".
Ирина Кустодиева очень любила позировать отцу, он писал ее с самых малых лет. У нее всегда был творческий склад ума, ей нравилось переодеваться, примерять на себя различные роли, и в итоге она стала актрисой.
Дочь изображена и на одной из самых знаменитых работ художника "Японская кукла". Кстати, у живописца на многих работах запечатлены куклы: он их собирал.
На фото: картина "Девочка с цветами", на которой изображена Ирина Кустодиева.
Ирина Кустодиева очень любила позировать отцу, он писал ее с самых малых лет. У нее всегда был творческий склад ума, ей нравилось переодеваться, примерять на себя различные роли, и в итоге она стала актрисой.
Дочь изображена и на одной из самых знаменитых работ художника "Японская кукла". Кстати, у живописца на многих работах запечатлены куклы: он их собирал.
На фото: картина "Девочка с цветами", на которой изображена Ирина Кустодиева.
Сын Бориса Кустодиева Кирилл стал художником-декоратором. На этом портрете живописец изобразил его по моде того времени — в ярком ориентальном узбекском халате и татарских сапогах.
Сын Бориса Кустодиева Кирилл стал художником-декоратором. На этом портрете живописец изобразил его по моде того времени — в ярком ориентальном узбекском халате и татарских сапогах.
Главный зал называется "Страна Кустодия" — это особый мир, созданный воображением художника. Такая идеальная, жизнерадостная, полнокровная, яркая Русь — без революций, войн, потрясений.
Здесь гостей встречает самая известная картина мастера "Купчиха за чаем". Моделью для этого произведения стала Галина Адеркас, баронесса из дворянского рода из Астрахани — малой родины живописца. Когда Кустодиев познакомился с ней, она была студенткой-медичкой, потом уже стала актрисой музыкального театра. А кошка, которая так ластится к купчихе, списана с домашней питомицы мастера.
Главный зал называется "Страна Кустодия" — это особый мир, созданный воображением художника. Такая идеальная, жизнерадостная, полнокровная, яркая Русь — без революций, войн, потрясений.
Здесь гостей встречает самая известная картина мастера "Купчиха за чаем". Моделью для этого произведения стала Галина Адеркас, баронесса из дворянского рода из Астрахани — малой родины живописца. Когда Кустодиев познакомился с ней, она была студенткой-медичкой, потом уже стала актрисой музыкального театра. А кошка, которая так ластится к купчихе, списана с домашней питомицы мастера.
В витрине — книга "Русь. Русские типы Бориса Кустодиева". Художник создал целую галерею персонажей уходящей эпохи: ямщик, монахиня, половой, странник и, конечно же, купчихи. А описал все сюжеты ярко и метко Евгений Замятин, работавший в жанре антиутопии, чем, по сути, и стала "Страна Кустодия". Он и придумал это название.
В витрине — книга "Русь. Русские типы Бориса Кустодиева". Художник создал целую галерею персонажей уходящей эпохи: ямщик, монахиня, половой, странник и, конечно же, купчихи. А описал все сюжеты ярко и метко Евгений Замятин, работавший в жанре антиутопии, чем, по сути, и стала "Страна Кустодия". Он и придумал это название.
Знаменитый "Портрет Ф. И. Шаляпина" художник писал уже парализованным. Его брат Михаил Кустодиев придумал специальное приспособление вроде лебедки, с помощью которого холст опускался к постели мастера. Чтобы сделать этюд собаки певца, на шкафу держали кошку — так пес смотрел в одном направлении.
Портрет висел в огромной парижской квартире Шаляпина и, по воспоминаниям его дочери, очень не вязался с обстановкой в стиле Людовика XIV.
С этой картиной на выставке соседствуют очень жизнерадостные полотна с изображением зимних уличных гуляний — любимое время года живописца.
Знаменитый "Портрет Ф. И. Шаляпина" художник писал уже парализованным. Его брат Михаил Кустодиев придумал специальное приспособление вроде лебедки, с помощью которого холст опускался к постели мастера. Чтобы сделать этюд собаки певца, на шкафу держали кошку — так пес смотрел в одном направлении.
Портрет висел в огромной парижской квартире Шаляпина и, по воспоминаниям его дочери, очень не вязался с обстановкой в стиле Людовика XIV.
С этой картиной на выставке соседствуют очень жизнерадостные полотна с изображением зимних уличных гуляний — любимое время года живописца.
В разделе с маркировкой "16+" — пышнотелые кустодиевские красавицы. Мастер создал русскую Венеру — купеческую. Моделью для этой картины стала актриса МХТ Фаина Шевченко, она играла как раз купчих.
Полотно висело в мастерской художника до конца его жизни, он отказывался его продавать. Для Горького и Шаляпина сделал отдельные варианты.
В разделе с маркировкой "16+" — пышнотелые кустодиевские красавицы. Мастер создал русскую Венеру — купеческую. Моделью для этой картины стала актриса МХТ Фаина Шевченко, она играла как раз купчих.
Полотно висело в мастерской художника до конца его жизни, он отказывался его продавать. Для Горького и Шаляпина сделал отдельные варианты.
Одна из работ так и называется "Русская Венера". На ней изображена обнаженная девушка в бане. Для картины мастеру позировала его дочь Ирина, обладающая нужными формами.
Это полотно с секретом — на оборотной стороне холста семейный портрет Кустодиевых на отдыхе в "Тереме".
На фото: "Купальщица".
Одна из работ так и называется "Русская Венера". На ней изображена обнаженная девушка в бане. Для картины мастеру позировала его дочь Ирина, обладающая нужными формами.
Это полотно с секретом — на оборотной стороне холста семейный портрет Кустодиевых на отдыхе в "Тереме".
На фото: "Купальщица".
Кустодиев известен своими жанровыми, в основном живописными, произведениями. Но он был еще и великолепным графиком, занимался скульптурой и создавал очень яркие и интересные декорации для драматических театров. Эскизы костюмов и сценографии постановок — в разделе "Театр". Борис Михайлович работал, в частности, в МХТ по приглашению Константина Станиславского. Там он стал соавтором легендарного спектакля "Блоха" по пьесе Евгения Замятина (по рассказу "Левша" Николая Лескова).
Кустодиев известен своими жанровыми, в основном живописными, произведениями. Но он был еще и великолепным графиком, занимался скульптурой и создавал очень яркие и интересные декорации для драматических театров. Эскизы костюмов и сценографии постановок — в разделе "Театр". Борис Михайлович работал, в частности, в МХТ по приглашению Константина Станиславского. Там он стал соавтором легендарного спектакля "Блоха" по пьесе Евгения Замятина (по рассказу "Левша" Николая Лескова).
Зал на втором этаже называется "Портреты".
Илья Репин был учителем Бориса Кустодиева и считал его одним из лучших портретистов. Именно его мэтр пригласил принять участие в создании самого масштабного своего полотна "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года".
Выставка "Борис Кустодиев: живопись, графика и театр" будет открыта до 28 сентября.
На фото: "Портрет М. В. Петцольд".
Зал на втором этаже называется "Портреты".
Илья Репин был учителем Бориса Кустодиева и считал его одним из лучших портретистов. Именно его мэтр пригласил принять участие в создании самого масштабного своего полотна "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года".
Выставка "Борис Кустодиев: живопись, графика и театр" будет открыта до 28 сентября.
На фото: "Портрет М. В. Петцольд".