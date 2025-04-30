Пышные красавицы и русские гулянья: чем удивит большая выставка Кустодиева

"Ему было отпущено судьбой как художнику всего два десятилетия, но посмотрите, как много всего он успел сделать", — говорит куратор выставки "Борис Кустодиев: живопись, графика и театр" Ольга Атрощенко. В экспозиции 188 произведений из 25 собраний — музеев России, Белоруссии и частных. Их разместили на втором и третьем этажах Инженерного корпуса ГТГ.

Мастер умер, немного не дожив до 50 лет. Он тяжело болел — опухоль в позвоночнике изначально неправильно лечили. А после операции в 1916-м был парализован, но продолжал работать. Причем именно в этот период создал самые жизнерадостные свои картины.

На фото: "Купальщица".