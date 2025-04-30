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Пышные красавицы и русские гулянья: чем удивит большая выставка Кустодиева - РИА Новости, 30.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 30.04.2025 (обновлено: 08:08 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/kustodiev-2014083558.html
Пышные красавицы и русские гулянья: чем удивит большая выставка Кустодиева
Пышные красавицы и русские гулянья: чем удивит большая выставка Кустодиева - РИА Новости, 30.04.2025
Пышные красавицы и русские гулянья: чем удивит большая выставка Кустодиева
Купчихи, портрет Шаляпина, серия картин с народными праздниками, пышнотелые русские красавицы в разделе с маркировкой "16+" — все самые знаменитые произведения... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:00:00+03:00
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борис кустодиев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Купчихи, портрет Шаляпина, серия картин с народными праздниками, пышнотелые русские красавицы в разделе с маркировкой "16+" — все самые знаменитые произведения Бориса Кустодиева собрали на масштабной монографической выставке в Третьяковской галерее. Кем были натурщицы художника, как он, прикованный к постели, писал большие полотна, в соавторстве с кем создал цикл "Русские типы" — в фотоленте РИА Новости.
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борис кустодиев, музеи, куда сходить , что посмотреть , картины, выставки, фото, культура-важное
Культура, Борис Кустодиев, Музеи, куда сходить , что посмотреть , картины, Выставки, Культура-Важное
Пышные красавицы и русские гулянья: чем удивит большая выставка Кустодиева

В Третьяковке открылась выставка "Борис Кустодиев: живопись, графика и театр"

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Купчихи, портрет Шаляпина, серия картин с народными праздниками, пышнотелые русские красавицы в разделе с маркировкой "16+" — все самые знаменитые произведения Бориса Кустодиева собрали на масштабной монографической выставке в Третьяковской галерее. Кем были натурщицы художника, как он, прикованный к постели, писал большие полотна, в соавторстве с кем создал цикл "Русские типы" — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Ему было отпущено судьбой как художнику всего два десятилетия, но посмотрите, как много всего он успел сделать", — говорит куратор выставки "Борис Кустодиев: живопись, графика и театр" Ольга Атрощенко. В экспозиции 188 произведений из 25 собраний — музеев России, Белоруссии и частных. Их разместили на втором и третьем этажах Инженерного корпуса ГТГ.

Мастер умер, немного не дожив до 50 лет. Он тяжело болел — опухоль в позвоночнике изначально неправильно лечили. А после операции в 1916-м был парализован, но продолжал работать. Причем именно в этот период создал самые жизнерадостные свои картины.

На фото: "Купальщица".

Картина Купальщица на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

"Ему было отпущено судьбой как художнику всего два десятилетия, но посмотрите, как много всего он успел сделать", — говорит куратор выставки "Борис Кустодиев: живопись, графика и театр" Ольга Атрощенко. В экспозиции 188 произведений из 25 собраний — музеев России, Белоруссии и частных. Их разместили на втором и третьем этажах Инженерного корпуса ГТГ.

Мастер умер, немного не дожив до 50 лет. Он тяжело болел — опухоль в позвоночнике изначально неправильно лечили. А после операции в 1916-м был парализован, но продолжал работать. Причем именно в этот период создал самые жизнерадостные свои картины.

На фото: "Купальщица".

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Экспозиция состоит из нескольких разделов и начинается на третьем этаже с зала "Семья". Здесь можно познакомиться с главной опорой в жизни Кустодиева. Художник в два года потерял отца, может быть, поэтому так ценил близких. Жена Юлия Евстафьевна Прошинская и дети Ирина и Кирилл — самые любимые его модели.

На фото: картина "Утро", на которой изображены жена и маленькая дочь живописца.

Картина Утро на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

Экспозиция состоит из нескольких разделов и начинается на третьем этаже с зала "Семья". Здесь можно познакомиться с главной опорой в жизни Кустодиева. Художник в два года потерял отца, может быть, поэтому так ценил близких. Жена Юлия Евстафьевна Прошинская и дети Ирина и Кирилл — самые любимые его модели.

На фото: картина "Утро", на которой изображены жена и маленькая дочь живописца.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В этом же зале пейзажи Костромской области, близ любимого уголка Кустодиева — дачного двухэтажного дома в русском стиле, который он назвал "Терем". Некоторые из них художник писал по памяти в петербургской квартире, уже будучи прикованным к инвалидному креслу. Но удивительно, каким радостным настроением они наполнены.

На фото: картина "Автопортрет (на охоте)".

Картина Автопортрет (на охоте) Бориса Кустодиева на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

В этом же зале пейзажи Костромской области, близ любимого уголка Кустодиева — дачного двухэтажного дома в русском стиле, который он назвал "Терем". Некоторые из них художник писал по памяти в петербургской квартире, уже будучи прикованным к инвалидному креслу. Но удивительно, каким радостным настроением они наполнены.

На фото: картина "Автопортрет (на охоте)".

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Ирина Кустодиева очень любила позировать отцу, он писал ее с самых малых лет. У нее всегда был творческий склад ума, ей нравилось переодеваться, примерять на себя различные роли, и в итоге она стала актрисой.

Дочь изображена и на одной из самых знаменитых работ художника "Японская кукла". Кстати, у живописца на многих работах запечатлены куклы: он их собирал.

На фото: картина "Девочка с цветами", на которой изображена Ирина Кустодиева.

Журналисты на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

Ирина Кустодиева очень любила позировать отцу, он писал ее с самых малых лет. У нее всегда был творческий склад ума, ей нравилось переодеваться, примерять на себя различные роли, и в итоге она стала актрисой.

Дочь изображена и на одной из самых знаменитых работ художника "Японская кукла". Кстати, у живописца на многих работах запечатлены куклы: он их собирал.

На фото: картина "Девочка с цветами", на которой изображена Ирина Кустодиева.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сын Бориса Кустодиева Кирилл стал художником-декоратором. На этом портрете живописец изобразил его по моде того времени — в ярком ориентальном узбекском халате и татарских сапогах.

Картина Портрет К.Б. Кустодиева на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

Сын Бориса Кустодиева Кирилл стал художником-декоратором. На этом портрете живописец изобразил его по моде того времени — в ярком ориентальном узбекском халате и татарских сапогах.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 12
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Главный зал называется "Страна Кустодия" — это особый мир, созданный воображением художника. Такая идеальная, жизнерадостная, полнокровная, яркая Русь — без революций, войн, потрясений.

Здесь гостей встречает самая известная картина мастера "Купчиха за чаем". Моделью для этого произведения стала Галина Адеркас, баронесса из дворянского рода из Астрахани — малой родины живописца. Когда Кустодиев познакомился с ней, она была студенткой-медичкой, потом уже стала актрисой музыкального театра. А кошка, которая так ластится к купчихе, списана с домашней питомицы мастера.

Журналист на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

Главный зал называется "Страна Кустодия" — это особый мир, созданный воображением художника. Такая идеальная, жизнерадостная, полнокровная, яркая Русь — без революций, войн, потрясений.

Здесь гостей встречает самая известная картина мастера "Купчиха за чаем". Моделью для этого произведения стала Галина Адеркас, баронесса из дворянского рода из Астрахани — малой родины живописца. Когда Кустодиев познакомился с ней, она была студенткой-медичкой, потом уже стала актрисой музыкального театра. А кошка, которая так ластится к купчихе, списана с домашней питомицы мастера.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В витрине — книга "Русь. Русские типы Бориса Кустодиева". Художник создал целую галерею персонажей уходящей эпохи: ямщик, монахиня, половой, странник и, конечно же, купчихи. А описал все сюжеты ярко и метко Евгений Замятин, работавший в жанре антиутопии, чем, по сути, и стала "Страна Кустодия". Он и придумал это название.

Журналисты на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

В витрине — книга "Русь. Русские типы Бориса Кустодиева". Художник создал целую галерею персонажей уходящей эпохи: ямщик, монахиня, половой, странник и, конечно же, купчихи. А описал все сюжеты ярко и метко Евгений Замятин, работавший в жанре антиутопии, чем, по сути, и стала "Страна Кустодия". Он и придумал это название.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Знаменитый "Портрет Ф. И. Шаляпина" художник писал уже парализованным. Его брат Михаил Кустодиев придумал специальное приспособление вроде лебедки, с помощью которого холст опускался к постели мастера. Чтобы сделать этюд собаки певца, на шкафу держали кошку — так пес смотрел в одном направлении.

Портрет висел в огромной парижской квартире Шаляпина и, по воспоминаниям его дочери, очень не вязался с обстановкой в стиле Людовика XIV.

С этой картиной на выставке соседствуют очень жизнерадостные полотна с изображением зимних уличных гуляний — любимое время года живописца.

Картина Портрет Ф.И. Шаляпина на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

Знаменитый "Портрет Ф. И. Шаляпина" художник писал уже парализованным. Его брат Михаил Кустодиев придумал специальное приспособление вроде лебедки, с помощью которого холст опускался к постели мастера. Чтобы сделать этюд собаки певца, на шкафу держали кошку — так пес смотрел в одном направлении.

Портрет висел в огромной парижской квартире Шаляпина и, по воспоминаниям его дочери, очень не вязался с обстановкой в стиле Людовика XIV.

С этой картиной на выставке соседствуют очень жизнерадостные полотна с изображением зимних уличных гуляний — любимое время года живописца.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В разделе с маркировкой "16+" — пышнотелые кустодиевские красавицы. Мастер создал русскую Венеру — купеческую. Моделью для этой картины стала актриса МХТ Фаина Шевченко, она играла как раз купчих.

Полотно висело в мастерской художника до конца его жизни, он отказывался его продавать. Для Горького и Шаляпина сделал отдельные варианты.

Картина Красавица на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

В разделе с маркировкой "16+" — пышнотелые кустодиевские красавицы. Мастер создал русскую Венеру — купеческую. Моделью для этой картины стала актриса МХТ Фаина Шевченко, она играла как раз купчих.

Полотно висело в мастерской художника до конца его жизни, он отказывался его продавать. Для Горького и Шаляпина сделал отдельные варианты.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Одна из работ так и называется "Русская Венера". На ней изображена обнаженная девушка в бане. Для картины мастеру позировала его дочь Ирина, обладающая нужными формами.

Это полотно с секретом — на оборотной стороне холста семейный портрет Кустодиевых на отдыхе в "Тереме".

На фото: "Купальщица".

Картина Купальщица на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

Одна из работ так и называется "Русская Венера". На ней изображена обнаженная девушка в бане. Для картины мастеру позировала его дочь Ирина, обладающая нужными формами.

Это полотно с секретом — на оборотной стороне холста семейный портрет Кустодиевых на отдыхе в "Тереме".

На фото: "Купальщица".

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Кустодиев известен своими жанровыми, в основном живописными, произведениями. Но он был еще и великолепным графиком, занимался скульптурой и создавал очень яркие и интересные декорации для драматических театров. Эскизы костюмов и сценографии постановок — в разделе "Театр". Борис Михайлович работал, в частности, в МХТ по приглашению Константина Станиславского. Там он стал соавтором легендарного спектакля "Блоха" по пьесе Евгения Замятина (по рассказу "Левша" Николая Лескова).

Картина Портрет Е.Е. Лансере на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

Кустодиев известен своими жанровыми, в основном живописными, произведениями. Но он был еще и великолепным графиком, занимался скульптурой и создавал очень яркие и интересные декорации для драматических театров. Эскизы костюмов и сценографии постановок — в разделе "Театр". Борис Михайлович работал, в частности, в МХТ по приглашению Константина Станиславского. Там он стал соавтором легендарного спектакля "Блоха" по пьесе Евгения Замятина (по рассказу "Левша" Николая Лескова).

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Зал на втором этаже называется "Портреты".

Илья Репин был учителем Бориса Кустодиева и считал его одним из лучших портретистов. Именно его мэтр пригласил принять участие в создании самого масштабного своего полотна "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года".

Выставка "Борис Кустодиев: живопись, графика и театр" будет открыта до 28 сентября.

На фото: "Портрет М. В. Петцольд".

артина Портрет М.В.Петцольд на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее

Зал на втором этаже называется "Портреты".

Илья Репин был учителем Бориса Кустодиева и считал его одним из лучших портретистов. Именно его мэтр пригласил принять участие в создании самого масштабного своего полотна "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года".

Выставка "Борис Кустодиев: живопись, графика и театр" будет открыта до 28 сентября.

На фото: "Портрет М. В. Петцольд".

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 12
 
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