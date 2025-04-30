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Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов - РИА Новости, 30.04.2025
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Гении русских побед
 
15:00 30.04.2025 (обновлено: 15:11 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/krymskayavoyna-2014322119.html
Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов
Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов - РИА Новости, 30.04.2025
Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов
"Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом.
2025-04-30T15:00:00+03:00
2025-04-30T15:11:00+03:00
гении русских побед
севастополь
аляска
средиземное море
владимир корнилов
михаил лазарев (мореплаватель)
история
образование
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Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов
"Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом.
audio/mpeg
Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов
"Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Командуя батареей на линейном корабле "Азов", Павел Нахимов отличился в Наваринском сражении в Средиземном море. А в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов уже командовал кораблем, участвую в блокаде пролива Дарданеллы. Несмотря на требовательность, матросы его любили и называли "отцом-благодетелем" и "батькой". Он ходил в кампании к берегам Кавказа и вместе со своими товарищами Владимиром Истоминым и Владимиром Корниловым встретил начало Крымской войны. Как Павел Нахимов смог разгромить главные силы османского флота в последнее крупное сражение парусных флотов, и в чем была особенность русских бомбических орудий. Почему адмиралу Нахимову пришлось возглавить оборою Севастополя и как он стал ее "душой".Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Александр Кузык, Виктор АнохинРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwgzmbw
севастополь
аляска
средиземное море
турция
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РИА Новости
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5
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96
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севастополь, аляска, средиземное море, владимир корнилов, михаил лазарев (мореплаватель), история, образование, крымская война (1853-1856), турция, черноморский флот вмф россии, нахимовское военно-морское училище, аудио
Гении русских побед, Севастополь, Аляска, Средиземное море, Владимир Корнилов, Михаил Лазарев (мореплаватель), история, Образование, Крымская война (1853-1856), Турция, Черноморский флот ВМФ России, Нахимовское военно-морское училище

Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов

Гении русских побед
Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов
Вчера, 15:00
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"Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.

Командуя батареей на линейном корабле "Азов", Павел Нахимов отличился в Наваринском сражении в Средиземном море. А в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов уже командовал кораблем, участвую в блокаде пролива Дарданеллы. Несмотря на требовательность, матросы его любили и называли "отцом-благодетелем" и "батькой". Он ходил в кампании к берегам Кавказа и вместе со своими товарищами Владимиром Истоминым и Владимиром Корниловым встретил начало Крымской войны. Как Павел Нахимов смог разгромить главные силы османского флота в последнее крупное сражение парусных флотов, и в чем была особенность русских бомбических орудий. Почему адмиралу Нахимову пришлось возглавить оборою Севастополя и как он стал ее "душой".
Эксперты эпизода:
  • кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" СевГУ Вадим Хапаев;
  • специалист по истории парусного флота Сергей Махов;
  • старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела ГИМ Александр Томилин.
Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Сценарий эпизода: Анна Бастракова
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Александр Кузык, Виктор Анохин
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwgzmbw
 
Гении русских победСевастопольАляскаСредиземное мореВладимир КорниловМихаил Лазарев (мореплаватель)историяОбразованиеКрымская война (1853-1856)ТурцияЧерноморский флот ВМФ РоссииНахимовское военно-морское училище
 
 
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