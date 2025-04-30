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Дело о теракте в "Крокусе" могут передать в суд в начале лета - РИА Новости, 30.04.2025
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09:17 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/krokus-2014250976.html
Дело о теракте в "Крокусе" могут передать в суд в начале лета
Дело о теракте в "Крокусе" могут передать в суд в начале лета - РИА Новости, 30.04.2025
Дело о теракте в "Крокусе" могут передать в суд в начале лета
Уголовное дело в отношении предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" и других фигурантов могут передать в суд в начале лета, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:17:00+03:00
2025-04-30T09:17:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" и других фигурантов могут передать в суд в начале лета, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов. "В мае должны закончить ознакомление с материалами дела, в начале лета дело может поступить в суд для рассмотрения", - рассказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
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происшествия, красногорск, крокус сити холл
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Дело о теракте в "Крокусе" могут передать в суд в начале лета

Адвокат Власов: дело о теракте в "Крокусе" могут передать в суд в начале лета

© Фото : Crocus GroupМемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске
Мемориал возле Крокус Сити Холла в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Crocus Group
Мемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" и других фигурантов могут передать в суд в начале лета, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.
"В мае должны закончить ознакомление с материалами дела, в начале лета дело может поступить в суд для рассмотрения", - рассказал собеседник агентства.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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17 апреля, 05:25
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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