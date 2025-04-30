https://ria.ru/20250430/krokus-2014250976.html

Дело о теракте в "Крокусе" могут передать в суд в начале лета

Дело о теракте в "Крокусе" могут передать в суд в начале лета - РИА Новости, 30.04.2025

Дело о теракте в "Крокусе" могут передать в суд в начале лета

Уголовное дело в отношении предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" и других фигурантов могут передать в суд в начале лета, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:17:00+03:00

2025-04-30T09:17:00+03:00

2025-04-30T09:17:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" и других фигурантов могут передать в суд в начале лета, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов. "В мае должны закончить ознакомление с материалами дела, в начале лета дело может поступить в суд для рассмотрения", - рассказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл