https://ria.ru/20250430/krokus-2014244522.html
С "Крокуса" сняли почти весь стеклянный фасад
С "Крокуса" сняли почти весь стеклянный фасад - РИА Новости, 30.04.2025
С "Крокуса" сняли почти весь стеклянный фасад
Почти весь стеклянный фасад сняли с подмосковного "Крокус сити холла", где в марте 2024 года произошел теракт, идут работы по демонтажу здания концертного зала, РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:35:00+03:00
2025-04-30T08:35:00+03:00
2025-04-30T08:35:00+03:00
красногорск
крокус сити холл
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Почти весь стеклянный фасад сняли с подмосковного "Крокус сити холла", где в марте 2024 года произошел теракт, идут работы по демонтажу здания концертного зала, передает корреспондент РИА Новости. В настоящий момент снята большая часть фасада. В годовщину трагедии, 22 марта, в память о жертвах теракта у здания концертного зала открыли мемориал. Он представлен в виде двух стел со скошенными верхними гранями. На них изображены летящие ввысь журавли. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
красногорск
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красногорск, крокус сити холл, общество
Красногорск, Крокус Сити Холл, Общество
С "Крокуса" сняли почти весь стеклянный фасад
С "Крокуса" почти сняли стеклянный фасад, идут работы по демонтажу здания зала