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Мосгорсуд оставил супругу экс-мэра Сочи Копайгородскую в СИЗО - РИА Новости, 30.04.2025
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12:33 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kopaygorodskiy-2014313918.html
Мосгорсуд оставил супругу экс-мэра Сочи Копайгородскую в СИЗО
Мосгорсуд оставил супругу экс-мэра Сочи Копайгородскую в СИЗО - РИА Новости, 30.04.2025
Мосгорсуд оставил супругу экс-мэра Сочи Копайгородскую в СИЗО
Московский городской суд признал законным постановление о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:33:00+03:00
2025-04-30T12:33:00+03:00
происшествия
сочи
москва
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московский городской суд признал законным постановление о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья. Решение об ужесточении меры пресечения Копайгородской было связано тем, что, по версии следствия, она предпринимала попытки к оказанию давления на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга. Адвокат Елизавета Меткина в беседе с РИА Новости отмечала, что защита будет добиваться размещения малолетних детей в СИЗО рядом с Копайгородской, поскольку их психика серьёзно пострадала из-за отсутствия рядом с ними матери. По словам Меткиной, у трёхлетней дочери на фоне стресса приостановилось развитие речи. Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства. Свою вину Копайгородские не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
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происшествия, сочи, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Сочи, Москва, Россия, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил супругу экс-мэра Сочи Копайгородскую в СИЗО

Мосгорсуд оставил супругу экс-мэра Сочи Янину Копайгородскую в СИЗО

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московский городской суд признал законным постановление о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
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Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Решение об ужесточении меры пресечения Копайгородской было связано тем, что, по версии следствия, она предпринимала попытки к оказанию давления на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга.
Адвокат Елизавета Меткина в беседе с РИА Новости отмечала, что защита будет добиваться размещения малолетних детей в СИЗО рядом с Копайгородской, поскольку их психика серьёзно пострадала из-за отсутствия рядом с ними матери. По словам Меткиной, у трёхлетней дочери на фоне стресса приостановилось развитие речи.
Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства.
Свою вину Копайгородские не признают.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Источник: фигурант дела Копайгородской находится под подпиской о невыезде
20 марта, 02:52
 
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