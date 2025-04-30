https://ria.ru/20250430/kopaygorodskiy-2014313918.html

Мосгорсуд оставил супругу экс-мэра Сочи Копайгородскую в СИЗО

Мосгорсуд оставил супругу экс-мэра Сочи Копайгородскую в СИЗО - РИА Новости, 30.04.2025

Мосгорсуд оставил супругу экс-мэра Сочи Копайгородскую в СИЗО

Московский городской суд признал законным постановление о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:33:00+03:00

2025-04-30T12:33:00+03:00

2025-04-30T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московский городской суд признал законным постановление о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья. Решение об ужесточении меры пресечения Копайгородской было связано тем, что, по версии следствия, она предпринимала попытки к оказанию давления на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга. Адвокат Елизавета Меткина в беседе с РИА Новости отмечала, что защита будет добиваться размещения малолетних детей в СИЗО рядом с Копайгородской, поскольку их психика серьёзно пострадала из-за отсутствия рядом с ними матери. По словам Меткиной, у трёхлетней дочери на фоне стресса приостановилось развитие речи. Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства. Свою вину Копайгородские не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20250320/kopaygorodskaya-2006096233.html

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