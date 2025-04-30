Победителями конкурса "Больше, чем путешествие" стали 300 человек
Победителями международного конкурса "Больше, чем путешествие" стали 300 человек
© Фото : росмолодёжь/TelegramЦеремония награждения победителей третьего сезона конкурса для авторов экскурсионного контента от программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие"
Церемония награждения победителей третьего сезона конкурса для авторов экскурсионного контента от программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Победителями международного конкурса для авторов экскурсионного контента от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" стали 300 человек, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи.
Финал третьего сезона конкурса проходил с 27 по 29 апреля в парке "Патриот".
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"По итогам программы были награждены 300 победителей в пяти номинациях", - говорится в сообщении.
В Росмолодежи заверили, что победители уже в мае выступят гидами и координаторами экскурсий по местам боевой и трудовой славы времен Великой Отечественной войны.
"В этом году в конкурс впервые поданы заявки не только из России, но и Беларуси – свыше 5 тысяч человек, включая все регионы нашей страны. Это не только конкурс, это полноценное сообщество, которое сегодня объединяет более 12 тысяч экскурсоводов, педагогов, студентов и краеведов. Это те люди, которые популяризируют свою малую родину, транслируют достижения и ценности страны, формируют у молодого поколения стремление к новым знаниям", - приводятся в сообщении слова главы Федерального агентства по делам молодежи Григория Гурова.
Как уточнили в Росмолодежи, третий сезон конкурса включал себя пять номинаций. В первой номинации выявили лучших авторов экскурсий в городах-героях России и Белоруссии, во второй – в городах воинской славы, в третьей – в городах трудовой доблести, в четвертой – в других населенных пунктах обеих стран. В пятой номинации – "Лучший менеджер туризма" – определили самых ярких и талантливых профессионалов с высокими организаторскими способностями.