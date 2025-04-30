https://ria.ru/20250430/konflikt-2014249058.html
В США назвали виновного в затягивании конфликта на Украине
В США назвали виновного в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 30.04.2025
В США назвали виновного в затягивании конфликта на Украине
Украина несет ответственность за продолжение конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:08:00+03:00
2025-04-30T09:08:00+03:00
2025-04-30T09:08:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
министерство обороны сша
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украина несет ответственность за продолжение конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Давайте расставим все точки над "и": этот конфликт затягивает именно Украина!" — написал Макгрегор.В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
https://ria.ru/20250429/telegraph-2014127621.html
https://ria.ru/20250429/tramp-2014081368.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, министерство обороны сша, мария захарова
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Мария Захарова
В США назвали виновного в затягивании конфликта на Украине
Макгрегор: Украина виновата в затягивании конфликта с Россией