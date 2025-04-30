https://ria.ru/20250430/kollektory-2014229210.html

Эксперт рассказал, зачем коллекторы прощают должникам шестизначные суммы

Эксперт рассказал, зачем коллекторы прощают должникам шестизначные суммы - РИА Новости, 30.04.2025

Эксперт рассказал, зачем коллекторы прощают должникам шестизначные суммы

Коллекторы все чаще прощают гражданам шестизначные суммы, пытаясь хоть что-то заработать на чужой “просрочке”, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:18:00+03:00

2025-04-30T03:18:00+03:00

2025-04-30T03:18:00+03:00

экономика

эльман мехтиев

кредчек

коллекторы

долг

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Коллекторы все чаще прощают гражданам шестизначные суммы, пытаясь хоть что-то заработать на чужой “просрочке”, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Он напомнил, что профессиональные покупатели неперспективных долгов покупают их у первичных кредиторов с дисконтом. Им важно получить с должника больше, чем было вложено, и чем быстрее, тем лучше. За скорость погашения коллекторам выгодно предоставлять скидку.В свою очередь, банкам и МФО выгоднее как можно скорее списать задолженность и получить хоть какой-то возврат из-за ужесточения регуляторных требований.“Резкое повышение пошлин в сентябре прошлого года хоть и оказалось "проглоченным" рынком, привело к тому, что значительное количество просроченных долгов МФО, а это займы с небольшими "чеками", стало невыгодно не только продавать для дальнейшего взыскания, но даже и нести в суд для судебного взыскания", — разъясняет финансист.

https://ria.ru/20250314/pensiya-2004898155.html

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экономика, эльман мехтиев, кредчек, коллекторы, долг