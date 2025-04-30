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Министр обороны Литвы заявила о слабости "коалиции желающих" - РИА Новости, 30.04.2025
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15:13 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/koalitsiya-2014383512.html
Министр обороны Литвы заявила о слабости "коалиции желающих"
Министр обороны Литвы заявила о слабости "коалиции желающих" - РИА Новости, 30.04.2025
Министр обороны Литвы заявила о слабости "коалиции желающих"
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о слабости стран-участниц "коалиции желающих" на фоне сомнений, что они не смогут собрать для отправки на Украину... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:13:00+03:00
2025-04-30T15:13:00+03:00
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эммануэль макрон
сергей лавров
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о слабости стран-участниц "коалиции желающих" на фоне сомнений, что они не смогут собрать для отправки на Украину "даже 64 тысячи" военнослужащих. По данным газеты Times, министры обороны государств "коалиции желающих" выразили сомнения, что они смогут выделить для размещения на Украине 64 тысячи военных, как того хотят власти в Лондоне. "Скажу вам вот что: если мы не можем собрать даже 64 тысячи, это не просто выглядит слабо - это и есть слабость", - приводит издание слова главы минобороны. Газета отмечает, что Шакалене сказала это министрам обороны некоторых европейских стран, входящих в "коалицию желающих". Министр обороны Литвы 17 февраля призвала страны Европы немедленно потратить "сотни миллиардов" на оборонные нужды. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250426/ssha-2013538582.html
https://ria.ru/20250420/lavrov-2012373347.html
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в мире, украина, россия, литва, эммануэль макрон, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Литва, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Министр обороны Литвы заявила о слабости "коалиции желающих"

Шакалене назвала слабостью сомнения "коалиция желающих" в наборе военных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о слабости стран-участниц "коалиции желающих" на фоне сомнений, что они не смогут собрать для отправки на Украину "даже 64 тысячи" военнослужащих.
По данным газеты Times, министры обороны государств "коалиции желающих" выразили сомнения, что они смогут выделить для размещения на Украине 64 тысячи военных, как того хотят власти в Лондоне.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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26 апреля, 04:04
"Скажу вам вот что: если мы не можем собрать даже 64 тысячи, это не просто выглядит слабо - это и есть слабость", - приводит издание слова главы минобороны.
Газета отмечает, что Шакалене сказала это министрам обороны некоторых европейских стран, входящих в "коалицию желающих".
Министр обороны Литвы 17 февраля призвала страны Европы немедленно потратить "сотни миллиардов" на оборонные нужды.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Лавров высказался о европейской "коалиции желающих"
20 апреля, 12:40
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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В миреУкраинаРоссияЛитваЭммануэль МакронСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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