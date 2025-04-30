Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР, заявил Мишустин
Мишустин: Россия готова продолжать конструктивное взаимодействие с КНДР
Флаги России и КНДР . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР и готова продолжать конструктивное взаимодействие с этой страной, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим наши дружественные, добрососедские отношения с Корейской народно-демократической республикой, с большой теплотой относимся к вашей стране и подтверждаем готовность к продолжению конструктивного взаимодействия, которое становится все прочнее из года в год", - сказал он на церемонии начала строительства автомобильного моста между двумя странами через реку Туманная с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона в режиме видеоконференцсвязи.
США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области
28 апреля, 12:43
"Это - серьезная ответственность и в то же время большая честь быть сопричастными к возведению крупного объекта транспортной инфраструктуры и в более широком смысле - к укреплению доверия, единства между нашими странами", - добавил глава российского правительства.
Он пожелал удачи всем, кто так или иначе задействован в реализации этого проекта.
"Надеюсь, скоро мы снова встретимся - уже на церемонии завершения строительства и открытия движения по новому мосту", - добавил Мишустин.
Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длинна российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения). Ориентировочное время строительства - 1,5 года. Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.