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Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.04.2025
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10:34 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kndr-2014272737.html
Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР, заявил Мишустин
Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.04.2025
Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР, заявил Мишустин
Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР и готова продолжать конструктивное взаимодействие с этой страной, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:34:00+03:00
2025-04-30T10:34:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР и готова продолжать конструктивное взаимодействие с этой страной, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим наши дружественные, добрососедские отношения с Корейской народно-демократической республикой, с большой теплотой относимся к вашей стране и подтверждаем готовность к продолжению конструктивного взаимодействия, которое становится все прочнее из года в год", - сказал он на церемонии начала строительства автомобильного моста между двумя странами через реку Туманная с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона в режиме видеоконференцсвязи. "Это - серьезная ответственность и в то же время большая честь быть сопричастными к возведению крупного объекта транспортной инфраструктуры и в более широком смысле - к укреплению доверия, единства между нашими странами", - добавил глава российского правительства. Он пожелал удачи всем, кто так или иначе задействован в реализации этого проекта. "Надеюсь, скоро мы снова встретимся - уже на церемонии завершения строительства и открытия движения по новому мосту", - добавил Мишустин. Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длинна российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения). Ориентировочное время строительства - 1,5 года. Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
https://ria.ru/20250428/kndr-2013805115.html
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в мире, россия, михаил мишустин, пак тхэ сон
В мире, Россия, Михаил Мишустин, Пак Тхэ Сон
Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР, заявил Мишустин

Мишустин: Россия готова продолжать конструктивное взаимодействие с КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР и готова продолжать конструктивное взаимодействие с этой страной, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим наши дружественные, добрососедские отношения с Корейской народно-демократической республикой, с большой теплотой относимся к вашей стране и подтверждаем готовность к продолжению конструктивного взаимодействия, которое становится все прочнее из года в год", - сказал он на церемонии начала строительства автомобильного моста между двумя странами через реку Туманная с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона в режиме видеоконференцсвязи.
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"Это - серьезная ответственность и в то же время большая честь быть сопричастными к возведению крупного объекта транспортной инфраструктуры и в более широком смысле - к укреплению доверия, единства между нашими странами", - добавил глава российского правительства.
Он пожелал удачи всем, кто так или иначе задействован в реализации этого проекта.
"Надеюсь, скоро мы снова встретимся - уже на церемонии завершения строительства и открытия движения по новому мосту", - добавил Мишустин.
Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длинна российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения). Ориентировочное время строительства - 1,5 года. Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
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